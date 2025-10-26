Chồng đâm vợ trọng thương vì đi chợ mua được thịt lợn giảm giá

Vụ việc xảy ra hồi tháng 3 ở khu Songyuan, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc.

Người chồng là ông Zou đã nổi cơn ghen khi bà Zhao - người vợ đã gắn bó hơn 30 năm – thường xuyên được người bán thịt lợn ở địa phương giảm giá.

Từ sự nghi ngờ vô căn cứ, ông Zou tin rằng vợ có "quan hệ ngoài luồng" với người bán thịt và lên kế hoạch sát hại bà.

Ảnh minh họa: SCMP

Trong một cuộc cãi vã căng thẳng với vợ tại phòng khách, ông Zou đã lấy con dao cán gỗ được giấu trong ngăn kéo đầu giường đâm bà Zhao khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát địa phương lập tức có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và bắt tạm giam ông Zou. May mắn, bà Zhao đã thoát "cửa tử".

Đáng nói, bất chấp mức độ nghiêm trọng của vết thương, nạn nhân vẫn tha thứ cho chồng và từ chối giám định, thậm chí còn đứng ra xin giảm án cho chồng.

"Tôi và ông ấy đã lấy nhau hơn 30 năm. Trong suốt thời gian đó, mối quan hệ giữa hai vợ chồng luôn tốt đẹp, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Tôi cũng không muốn tiến hành việc đánh giá thương tật hay bồi thường. Tôi vẫn còn con trai và cháu nội, tôi không muốn làm lớn chuyện", bà Zhao cho biết.

Trong khi đó, theo người con trai, ông Zou thường xuyên tưởng tượng về những sự kiện không tồn tại và vô lý trong một hoặc hai năm trước khi xảy ra vụ án. Ông có thể đã rơi vào trạng thái mất nhận thức hoặc hoang tưởng khi gây án.

Tại phiên tòa sơ thẩm mở hôm 13/10 tại TAND quận Ninh Giang, tòa án xác định ông Zou phạm tội "cố ý giết người", song xét đến việc ông thành khẩn khai báo và được vợ tha thứ, tòa tuyên 10 năm 6 tháng tù giam.

Sau khi vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ về hành động nhẫn tâm của người chồng, đồng thời nhận định đây là biểu hiện của sự mất kiểm soát và thiếu lý trí nghiêm trọng.