Bơm nước lã vào 20.000 bình nước Lavie giả

Ngày 14/10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố 4 Lê Văn Viết, Phạm Tiến Hùng, Lê Thị Châm và Lý Quốc Khánh, để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, theo điều 193 Bộ luật Hình sự.

Các vỏ bình Lavie giả bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, tại nhà xưởng sản xuất ở ngách 560/55 phố Nguyễn Văn Cừ, phường Long Biên, Viết cho lắp đặt hệ thống sản xuất, máy khò, dập date, màng co nilon, tem nhãn nước Lavie và các loại hóa chất tẩy rửa. Tất cả phục vụ cho việc sản xuất hàng giả.

Viết cho người thu gom vỏ bình nước Lavie từ các nguồn trôi nổi trên địa bàn rồi vận chuyển, tập kết về xưởng. 3 người được thuê để sục, rửa, làm sạch để khô ráo rồi bơm trực tiếp nước máy vào bình.

Sau khi phù phép thành các bình nước Lavie giả, Viết lái ôtô tải chở đến 3 kho hàng trên địa bàn thành phố để trà trộn với hàng thật. Từ đây, các bình nước giả được tuồn ra thị trường, bán cho người dân và các cơ quan, doanh nghiệp trong thành phố.

Các vỏ bình được rửa sạch để bơm nước lã vào. Ảnh: Công an cung cấp

Trung bình mỗi ngày, nhóm Viết sản xuất, tiêu thụ 100 bình, giá 70.000 đồng một bình, trong khi chi phí sản xuất hàng giả khoảng 10.000 đồng.

Nhà chức trách cáo buộc, từ tháng 3 đến tháng 10, Viết đã bán khoảng 20.000 bình.

Khi bắt quả tang hôm 2/10, cảnh sát thu hơn 500 bình nước giả loại 19 lít và 18,5 lít.