Phát hiện gần 12 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc tại Cao Bằng

Ngày 26/12, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công thương thông tin, vừa qua lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện, tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kịp thời ngăn chặn nguy cơ hàng hóa vi phạm thẩm lậu ra thị trường.

Cụ thể, ngày 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Đội 389 tỉnh Cao Bằng, Công an xã Hạ Lang và Đội Quản lý thị trường số 6 (Cơ động) tiến hành tuần tra, kiểm soát tại khu vực xóm Lũng Đồn, xã Hạ Lang.

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã phát hiện và tạm giữ gần 12 tấn chân gà đông lạnh không rõ xuất xứ. Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải do ông Đ.Đ.D (trú tại xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng) điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra phương tiện, đoàn công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 11.820 kg chân gà đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.