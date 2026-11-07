Bỏ cây lúa, anh nông dân Tây Ninh trồng sen, nuôi thêm con gì mà tăng thu nhập gấp 2–3 lần?

Tận dụng đất trũng, biến đầm lúa thành ruộng sen sinh lời

Thay ruộng lúa kém hiệu quả bằng đầm trồng sen Đài Loan. Ảnh: T.Đ

Trên vùng đất trũng thấp ven sông Vàm Cỏ Đông, xã Phước Chỉ, những đầm sen xanh mướt đang mở ra một hướng sản xuất mới cho nông dân địa phương. Thay vì bám mãi cây lúa với hiệu quả kinh tế bấp bênh, ông Hồ Văn Điệp đã mạnh dạn chuyển đổi 1,2ha đất nông nghiệp sang mô hình trồng sen kết hợp nuôi thủy sản, từng bước biến vùng đất khó thành nguồn sinh kế ổn định.

Theo anh Điệp, trước đây, diện tích đất của gia đình anh thường xuyên gặp khó do địa hình thấp trũng, sản xuất lúa phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Khi nắng hạn kéo dài hoặc nước lũ dâng cao, cây lúa dễ bị ảnh hưởng, năng suất và thu nhập không ổn định. Nhận thấy điều kiện tự nhiên nơi đây phù hợp với cây trồng chịu ngập, anh Điệp quyết định chuyển hướng sản xuất. Từ năm 2013, anh bắt đầu trồng giống sen Đài Loan đẻ thu hoạch ngó sen.

Không phụ công người chăm sóc, cây sen nhanh chóng chứng minh hiệu quả trên vùng đất trũng ven sông. Những lá sen xanh mướt phủ kín mặt đầm, bên dưới là những ngó sen trắng ngần vươn dài trong lớp bùn non, trở thành nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Anh Điệp cho biết, so với trồng lúa trước đây, mô hình trồng sen mang lại thu nhập cao gấp 2–3 lần. Đáng chú ý, cây sen thích nghi khá tốt với điều kiện thời tiết tại địa phương, giúp gia đình giảm nỗi lo thất thu khi gặp nắng hạn hoặc ngập lụt.

Việc chuyển đổi không chỉ giúp khai thác hiệu quả diện tích đất vốn khó sản xuất lúa mà còn mở ra hướng canh tác phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, nguồn nước của vùng ven sông Vàm Cỏ Đông.

Lá sen, ngó sen già thành nguồn thức ăn cho ốc, ếch

Ngoài trồng sen, anh Điệp còn kết hộp nuôi ốc bươu đen. Ảnh: T.Đ

Điểm đặc biệt trong cách làm của anh Điệp không dừng lại ở việc trồng sen lấy ngó. Thay vì bỏ phí những phụ phẩm sau thu hoạch, anh tận dụng lá sen mục, rong bèo và ngó sen già để phát triển thêm các mô hình nuôi thủy sản.

Từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong đầm sen, anh đầu tư nuôi ốc bươu đen và ếch Thái Lan trong vèo. Cách làm này giúp tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, giảm đáng kể chi phí đầu tư, đồng thời tạo thêm nguồn thu trên cùng diện tích sản xuất.

Trong mô hình ấy, mỗi thành phần đều có vai trò riêng nhưng lại bổ trợ cho nhau. Đầm sen vừa tạo nguồn thu chính từ ngó sen, vừa cung cấp phụ phẩm phục vụ chăn nuôi. Khu vực mặt nước được tận dụng để nuôi ốc bươu đen, trong khi ếch Thái Lan được nuôi trong các vèo, giúp đa dạng hóa đối tượng sản xuất.

“Việc tận dụng phụ phẩm từ cây sen giúp tiết kiệm chi phí thức ăn, hạn chế lãng phí tài nguyên và nâng cao hiệu quả kinh tế. Thay vì chỉ trông chờ vào một loại nông sản, gia đình tui có thêm nhiều nguồn thu, giảm áp lực khi thị trường một mặt hàng biến động”, anh Điệp thổ lộ,

Mô hình của anh Điệp cũng cho thấy hướng đi thiết thực trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn: lấy phụ phẩm của hoạt động sản xuất này làm đầu vào cho hoạt động sản xuất khác, giảm chi phí và khai thác tối đa giá trị trên cùng diện tích đất.

Đặc biệt, cách làm này phù hợp với lợi thế vùng đất ngập nước Phước Chỉ, nơi cây sen và các đối tượng thủy sản có điều kiện phát triển. Khi nhu cầu đối với các sản phẩm thủy sản sạch ngày càng tăng, mô hình kết hợp trồng sen, nuôi ốc bươu đen và ếch Thái Lan còn mở ra dư địa phát triển hàng hóa theo hướng an toàn, bền vững.

Nuôi ếch trong vèo ở đầm sen. Ảnh: T.Đ

Từ 1,2ha đất trũng từng cho hiệu quả thấp, anh Điệp đã tạo dựng mô hình sản xuất đa dạng, tận dụng từng khoảng mặt nước, từng nguồn phụ phẩm để gia tăng giá trị. Đây không chỉ là câu chuyện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mà còn là cách thay đổi tư duy sản xuất: không để đất bỏ phí, không để phụ phẩm trở thành lãng phí và tìm cách tạo ra nhiều giá trị hơn từ chính những gì sẵn có ở nông thôn.