PNJ muốn rút khỏi DN cầm đồ sau 8 tháng thành lập, lãnh đạo cấp cao xin từ nhiệm

Ngày 6/11/2026, Hội đồng quản trị PNJ ban hành Nghị quyết số 683/2026/NQ-HĐQT-CTY, thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Giải pháp Tài sản An Tín. Theo đó, PNJ dự kiến chuyển nhượng toàn bộ 3,25 triệu cổ phần đang sở hữu tại An Tín, tương đương 65% vốn điều lệ. Nếu thương vụ hoàn tất, doanh nghiệp trang sức này sẽ không còn nắm giữ cổ phần tại công ty con vừa được thành lập hồi tháng 3 năm nay.

An Tín được thành lập ngày 11/3/2026 với vốn điều lệ 50 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, trong đó ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là dịch vụ cầm đồ.

Trước đó, ngày 28/2/2026, HĐQT PNJ đã thông qua chủ trương góp vốn thành lập An Tín. Trong cơ cấu cổ đông sáng lập, PNJ góp 32,5 tỷ đồng, nắm giữ 65% vốn điều lệ. Hai cổ đông cá nhân còn lại là ông Nguyễn Thanh Liêm, sở hữu 20% vốn và bà Phan Thị Xuân Mai, sở hữu 15% vốn.

Việc thành lập An Tín từng đánh dấu bước mở rộng hoạt động của PNJ sang lĩnh vực dịch vụ tài chính, bên cạnh hoạt động kinh doanh trang sức và vàng bạc truyền thống. Tuy nhiên, chưa đầy 8 tháng sau khi doanh nghiệp này chính thức ra đời, PNJ đã tính đến phương án rút toàn bộ vốn.

Theo nghị quyết mới nhất, HĐQT giao Ban Dự án Công ty An Tín phối hợp với Tổng Giám đốc xây dựng phương án thoái vốn, trình HĐQT xem xét và phê duyệt trước khi triển khai. Quyết định ngày 6/11 mới dừng ở việc thông qua chủ trương, chưa phải xác nhận một giao dịch chuyển nhượng đã hoàn tất. PNJ cũng chưa công bố giá bán dự kiến, đối tác nhận chuyển nhượng hay thời điểm thực hiện thương vụ.

Với khoản vốn góp ban đầu 32,5 tỷ đồng, giá trị thu hồi thực tế và tác động của thương vụ đối với kết quả kinh doanh vẫn phụ thuộc vào phương án chuyển nhượng được phê duyệt. Các tài liệu công bố cũng chưa nêu nguyên nhân cụ thể khiến PNJ thay đổi định hướng đối với khoản đầu tư này trong thời gian tương đối ngắn.

(Ảnh minh họa)

Cùng ngày thông qua chủ trương thoái vốn tại An Tín, HĐQT PNJ ban hành Nghị quyết số 682/2026/NQ-HĐQT-CTY, chấp thuận việc ông Nguyễn Minh Hải thôi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc cao cấp – Tài chính kể từ ngày 17/11/2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Hải được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc cao cấp – Tài chính từ ngày 1/1/2025, thay thế bà Đặng Thị Lài. Trước đó, ông từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Chiến lược đầu tư tài chính tại PNJ. Như vậy, ông Hải rời vị trí lãnh đạo tài chính cấp cao sau chưa đầy hai năm đảm nhiệm, trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2025–2028.

Theo bản cung cấp thông tin đính kèm, ông Nguyễn Minh Hải đang sở hữu 90.750 cổ phiếu PNJ, tương đương khoảng 0,02% vốn điều lệ. Ngoài vị trí tại PNJ, ông còn là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần EFIMA và thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO.

Ông Hải cũng sẽ thôi giữ vai trò tại Hội đồng thành viên Công ty Thời trang CAO kể từ ngày 17/11/2026. Trong khi đó, tài liệu công bố không đề cập đến việc thay đổi chức vụ Tổng Giám đốc của ông tại EFIMA.

HĐQT PNJ giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục nhân sự liên quan, đồng thời bảo đảm duy trì hoạt động liên tục của Khối Tài chính nói riêng và toàn công ty nói chung. Doanh nghiệp chưa công bố người kế nhiệm vị trí của ông Hải trong đợt thông báo này.

Những thay đổi trên diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của PNJ chịu sức ép đáng kể. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm khoảng 62%, xuống còn 609 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp từ gần 19,8% về 8,7%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, PNJ ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 258 tỷ đồng trong quý III, trái ngược mức lãi gần 496 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt khoảng 32.704 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 471 tỷ đồng, giảm gần 71%.

Quy mô nhân sự của doanh nghiệp cũng thu hẹp. Tại ngày 30/9/2026, PNJ và các công ty con có 7.123 nhân viên, giảm 1.041 người so với đầu năm. Số lượng cửa hàng kinh doanh cũng được điều chỉnh giảm trong quý III.