Loại khoai lang được gọi là 'sầu riêng' bán trăm nghìn một kg vẫn hút khách

Từ lâu, khoai lang là món ăn dân dã quen thuộc của người Việt, được bày bán rộng rãi tại các chợ, siêu thị với giá 10.000 – 35.000 đồng/kg tùy loại. Người tiêu dùng vốn quen với các giống khoai trong nước như khoai mật, khoai tím… với hương vị ngọt bùi, dễ chế biến.

Thế nhưng, thời gian gần đây, loại khoai lang nhập khẩu từ Trung Quốc mang tên “sầu riêng” đã tạo nên cơn sốt. Trên các hội nhóm bán hàng nông sản, mặt hàng này được rao bán với giá từ 240.000 – 300.000 đồng/thùng 2,5 kg, thậm chí có nơi tới 400.000 đồng/thùng. Tính ra, mỗi kg dao động 100.000 – 160.000 đồng, cao gấp 7 – 10 lần so với khoai lang nội.

Khoai lang “sầu riêng” giá 100.000 – 160.000 đồng/kg gây sốt trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Điều bất ngờ là mức giá cao không ngăn được sức mua. Nhiều tiểu thương cho biết chỉ cần đăng vài hình ảnh lên mạng là nhận hàng chục đơn đặt hàng.

Chị Nguyễn Hồng Anh (sống tại Hà Nội) chia sẻ: “Ban đầu tôi nghe tên khoai lang sầu riêng thì rất tò mò, không biết có giống vị sầu riêng không. Tôi mua thử thì thấy khoai khi nướng rất dẻo, ngọt. Sau đó tôi đặt thêm vài thùng để biếu bạn bè vì cái tên lạ khiến ai cũng thích thú”.

Theo các tiểu thương, tên “sầu riêng” không liên quan đến mùi vị mà chỉ do hình dáng củ khoai. Loại này thường tròn ú, ruột vàng óng, khi cắt ra nhìn khá giống múi sầu riêng. Thực tế, hương vị vẫn là khoai lang, ngọt dẻo chứ không có mùi béo ngậy đặc trưng của quả sầu riêng.

Khoai lang nhập khẩu được đặt tên “sầu riêng” vì hình dáng lạ mắt.

Anh Vũ Văn Dũng, một đầu mối khoai nhập khẩu tại Hà Nội, cho biết: “Cái tên sầu riêng giúp khoai dễ nhớ, dễ tạo sự khác biệt. Đây là giống khoai vàng của Trung Quốc, ăn dẻo ngọt, nhờ tên lạ nên bán chạy hơn hẳn khoai nhập thông thường”.

Không chỉ ở Hà Nội, TPHCM hay Đà Nẵng, khoai lang “sầu riêng” cũng được nhiều khách hàng tìm mua. Phần lớn người mua với tâm lý tò mò, muốn thử món đang “hot” trên mạng.

Chị Thanh Thảo (TPHCM) cho biết: “Thấy bạn bè rủ nhau mua, tôi cũng đặt thử một thùng. Ăn ngon, dẻo thật, nhưng so với khoai mật trong nước thì không khác nhiều, chỉ là giá cao và cái tên đặc biệt khiến mọi người chú ý”.

Cách chọn khoai lang “sầu riêng” ngon

Theo kinh nghiệm của các tiểu thương, để chọn được khoai lang “sầu riêng” chất lượng, người mua có thể lưu ý:

Quan sát hình dáng, nên chọn củ tròn đều, kích thước vừa phải, vỏ nhẵn, không bị nứt hay có vết thâm. Khoai cầm chắc tay, không xốp, chứng tỏ bên trong nhiều bột và dẻo. Màu sắc ruột khoai ngon thường có ruột vàng tươi, khi cắt không bị chảy nhựa đen. Mùi thơm tự nhiên khi nướng hoặc hấp, khoai chín có mùi ngọt dịu, không hắc, không có mùi lạ.

Ngoài ra, người tiêu dùng nên mua ở những nơi uy tín để đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và chất lượng ổn định.

Người tiêu dùng nên chọn mua khoai lang tại nơi uy tín để đảm bảo nguồn gốc, chất lượng.

Dù khoai lang “sầu riêng” đang gây sốt, nhiều người sau khi thử một lần vẫn quay lại với khoai lang Việt vì hợp khẩu vị và giá cả phải chăng. Tại các chợ dân sinh, những loại khoai quen thuộc như khoai mật, khoai Nhật, khoai tím vẫn tiêu thụ đều đặn.

Có thể thấy, khoai lang “sầu riêng” Trung Quốc chỉ là một làn gió mới nhờ yếu tố độc lạ và tên gọi hấp dẫn. Tuy nhiên, với mức giá cao, sản phẩm này nhiều khả năng chỉ dừng lại ở trào lưu ngắn hạn, còn khoai lang Việt vẫn giữ chỗ đứng nhờ sự quen thuộc và chất lượng đã được khẳng định.