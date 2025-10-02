Bỏ 14 triệu đi ăn “buffet có gián”, diễn biến bất ngờ của vụ việc

Lùm xùm “buffet có gián” tại nhà hàng cao cấp

Cuối tháng 9 vừa qua, một nhóm thực khách 10 người tại Sơn Đông (Trung Quốc) đã rủ nhau đi ăn buffet tại một nhà hàng buffet hải sản cao cấp tại Tề Nam. Vé buffet cho một người ở đây là 399 NDT, tương đương hơn 1,4 triệu đồng/người.

Nhóm thực khách này đã chi tổng cộng gần 4.000 NDT (14,4 triệu đồng) cho bữa ăn tại nhà hàng này. Tuy nhiên, họ bất ngờ phát hiện một con gián còn sống trên bàn khi đang dùng bữa. Con gián bò dưới đĩa và sau đó bị phát hiện.

Sau khi bắt gặp “quà khuyến mãi” ngoài ý muốn, nhóm thực khách đã phản hồi với nhà hàng và chỉ đền bù bằng phiếu giảm giá vỏn vẹn 30 NDT (108.000đ), một ít trái cây và rượu vang.

Nhóm khách đã quay lại cảnh bàn ăn có gián và đăng lên mạng. Họ cho biết nếu nhà hàng giảm giá, có thể họ sẽ bỏ qua. Tuy nhiên họ không nhận được bất kỳ ưu đãi nào, giám đốc nhà hàng thậm chí còn quay lưng bỏ đi.

Khi phóng viên liên hệ với nhà hàng, họ cho biết thực khách phát hiện ra con gián vào thời điểm mới dùng bữa, nhưng nó không nằm lẫn trong thức ăn mà chỉ ở trên bàn, không ảnh hưởng đến bữa ăn. Vì vậy, nhân viên phục vụ đã xin lỗi và đề nghị tặng mỗi vị khách một chai rượu vang, nhưng nhóm khách đã từ chối. Sau đó, họ tiếp tục bữa ăn và yêu cầu hoàn tiền vào cuối bữa ăn.

Giám đốc nhà hàng cho biết nếu nhóm thực khách không dùng bữa vào thời điểm phát hiện gián, nhà hàng sẽ hoàn tiền. Tuy nhiên, khách lại yêu cầu hoàn tiền sau bữa ăn, nhà hàng không thể chấp nhận. Phía nhà hàng đã kiểm tra an toàn vệ sinh và không tìm thấy nguồn gốc của con gián, vì vậy không loại trừ khả năng khách hàng tự mang gián vào. Họ cũng đã liên hệ với bộ phận quản lý thị trường ở khu vực.