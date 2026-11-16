Bí quyết đuổi chuột chỉ bằng nguyên liệu rẻ tiền có sẵn trong bếp

Nguyên nhân khiến chuột ở trong nhà

Chuột là loài sinh vật gặm nhấm gây hại cho vật nuôi, thực phẩm và tài sản của con người, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Chuột xuất hiện nhiều trong các gia đình bởi những nguyên nhân:

Môi trường sống tự nhiên bị phá hủy: Báo Lâm Đồng điện tử cho biết, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra nhanh chóng đã thu hẹp dần môi trường sống tự nhiên của loài chuột. Điều này khiến chúng phải tìm kiếm nơi ở mới, sự lựa chọn lý tưởng nhất là nhà của các hộ gia đình.

Không gian sinh sống không được vệ sinh, dọn dẹp: Chuột thích sống ở những nơi có nhiều ngóc ngách, ẩm thấp, có nguồn thức ăn dồi dào và gần nguồn nước. Chúng dễ dàng xâm nhập vào không gian sống bừa bộn, thức ăn thừa vứt lung tung.

Mẹo đuổi chuột bằng nguyên liệu có sẵn trong bếp

Dùng tinh dầu bạc hà

Chuột rất ghét mùi bạc hà nồng nặc. Theo VTC News, bạn có thể thấm tinh dầu bạc hà vào bông gòn và đặt ở những nơi chuột thường lui tới, như góc nhà, gầm tủ hoặc đường đi của chúng.

Bạn có thể thấm tinh dầu bạc hà vào bông gòn và đặt ở những nơi chuột thường lui tới.

Bạn cũng có thể pha vài giọt tinh dầu bạc hà vào nước và xịt xung quanh nhà. Tuy nhiên, cần lưu ý thay bông gòn hoặc xịt lại dung dịch thường xuyên để duy trì hiệu quả.

Mẹo đuổi chuột bằng hành tây và tỏi

Đây là những nguyên liệu có khả năng đuổi chuột nhờ mùi hăng đặc trưng. Bạn có thể cắt lát hành tây hoặc tỏi và đặt ở những nơi chuột thường xuất hiện.

Mùi hăng của hành tỏi sẽ khiến chuột cảm thấy khó chịu và tránh xa. Tuy nhiên, do hành tỏi dễ bị khô héo, bạn cần thay thế chúng thường xuyên để duy trì hiệu quả.

Dùng ớt bột đuổi chuột

Mùi hăng và vị cay của ớt có thể gây kích ứng cho chuột. Bạn có thể rắc bột ớt ở những nơi chuột thường đi lại. Chuột sẽ cảm thấy khó chịu và không dám bén mảng đến gần.

Tuy nhiên, cần cẩn thận khi sử dụng bột ớt, đặc biệt nếu nhà có trẻ em hoặc vật nuôi, để tránh gây kích ứng da hoặc mắt.

Dùng lá nguyệt quế

Mùi thơm của lá nguyệt quế có thể khiến chuột cảm thấy khó chịu. Bạn có thể đặt lá nguyệt quế ở những nơi chuột thường lui tới hoặc rải lá nguyệt quế khô xung quanh nhà.

Đuổi chuột bằng tương ớt, xà phòng

Thông tin trên VOV, bạn chỉ cần cho vài muỗng canh tương ớt cùng với xà phòng giặt đồ và nước vào một chiếc bình. Lắc nhẹ cho hỗn hợp hòa tan và đem xịt ở nơi chuột thường đi lại. Bột giặt như một chất keo, giúp ớt bám dính lâu hơn. Cách này sẽ khiến chuột không dám đến gần nhà bạn.

Sau khi đuổi chuột ra khỏi nhà, bạn cần lau dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng bằng máy hút bụi và khử khuẩn khử mùi tiêu diệt các vi khuẩn truyền bệnh.

Đuổi chuột bằng đinh hương

Đinh hương là loại thảo mộc được dùng làm gia vị chế biến món ăn. Ít người biết rằng mùi cay nồng của đinh hương lại là khắc tinh của chuột.

Bạn hãy đặt một nắm đinh hương trong miếng vải mỏng và treo chúng ở những nơi chuột hay xuất hiện; hoặc rắc bột đinh hương ở hang ổ, nơi chuột thường "ghé thăm". Khi ngửi thấy mùi đinh hương, chuột sẽ lập tức bỏ đi ngay.

Một số lưu ý khi đuổi chuột ra khỏi nhà

Ngoài áp dụng những cách đuổi chuột vĩnh viễn kể trên, bạn nên lưu ý một số điều dưới đây để đảm bảo an toàn cho sức khỏe: Khi đuổi chuột bằng mùi hương nên chừa một lối thoát cho chuột để chúng không bị mắc kẹt lại hoặc chết gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi đuổi chuột ra khỏi nhà, bạn cần lau dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng bằng máy hút bụi và khử khuẩn khử mùi tiêu diệt các vi khuẩn truyền bệnh.

Kiểm tra và bịt kín các lỗ hổng nhỏ để ngăn chuột không thể vào nhà. Chuột thường có tập tính hoạt động mạnh về đêm, do đó bạn hãy đóng cửa thật kỹ để tránh chúng vào nhà cắn phá.