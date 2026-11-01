Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhặt được túi chứa hơn 3 tỷ đồng và cái kết

Theo bản tin từ đài Tohoku Broadcasting (TBC) của Nhật Bản, một người đàn ông 43 tuổi, tạm gọi là "A", đã bị buộc tội chiếm đoạt một chiếc túi chứa 22 triệu yên tiền mặt (khoảng 3,6 tỷ đồng) mà ông nhặt được trên đường tại phường Aoba, thành phố Sendai, tỉnh Miyagi. Kết quả điều tra cho thấy, chiếc túi này đã rơi ra từ một xe đẩy vận chuyển do hai nhân viên của một công ty an ninh, đơn vị được giao nhiệm vụ vận chuyển tiền mặt đang sử dụng.

Chia sẻ về tâm trạng của mình vào thời điểm đó, A cho biết: "Tôi vô cùng đau buồn. Tôi lo rằng, mình có thể sẽ không bao giờ còn được gặp lại những người xung quanh nữa".

Sau khi rời bệnh viện, trên đường đến cửa hàng của một người bạn, A nhìn thấy một chiếc túi đặt bên vệ đường. Ban đầu, anh đi lướt qua vì tưởng đó là cặp sách của học sinh, nhưng sự tò mò về những gì bên trong đã khiến anh quay lại.

Anh mở chiếc túi trong nhà vệ sinh tại Công viên Kotodai gần đó và phát hiện một bọc đầy tiền mặt. "Khi lắc thử, tôi ước chừng bên trong có khoảng 2 đến 3 triệu yên", A kể lại: "Tôi thấy vui mừng; tôi coi đó như một món quà từ Chúa".

Khi về đến nhà và kiểm đếm lại số tiền, anh nhận ra, tổng số tiền lên tới hơn 20 triệu yên. Anh đã giữ số tiền đó cho riêng mình và không tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả bạn bè.

Sau đó, A đã dùng số tiền này để chi trả cho các chuyến du lịch, ăn uống và chi phí y tế, bao gồm cả những chuyến đi đến đất nước nơi gia đình vợ anh đang sinh sống và nhiều địa điểm khác nhau tại Nhật Bản.

Tại phiên tòa, A thừa nhận các cáo buộc và bày tỏ sự hối hận. Khoản tổn thất này đã được bảo hiểm chi trả. A đồng ý hoàn trả cho công ty bảo hiểm mỗi tháng 30.000 yên (khoảng 5 triệu đồng) và đến nay đã trả được khoảng 3,44 triệu yên (khoảng hơn 560 triệu đồng). Số tiền còn lại là khoảng 18 triệu yên (khoảng hơn 2,9 tỷ đồng).

Hiện tại không có việc làm, nhưng khi luật sư bào chữa hỏi về khả năng tiếp tục hoàn trả, A khẳng định: "Tôi có thể trả lại số tiền đó. Tôi muốn bồi hoàn cho nạn nhân và tìm một công việc".

Phía công tố đề nghị mức án một năm tù đối với A, trong khi luật sư bào chữa đề nghị hưởng án treo, viện dẫn việc A được chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mặc dù công tố viên chỉ ra rằng, với mức trả 30.000 yên mỗi tháng thì sẽ mất rất nhiều thời gian mới hoàn trả xong, A vẫn kiên quyết: "Tôi sẽ trả lại số tiền đó".Theo thông tin, phiên tòa tuyên án dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 6/11.