Hoa giấy trở thành “hàng hot” dịp Tết Bính Ngọ 2026

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, kéo theo sự sôi động quen thuộc của thị trường hoa, cây cảnh. Năm nay, hoa giấy khá được ưa chuộng bởi vừa rẻ vừa đẹp.

Hoa giấy không rực rỡ kiêu sa như phong lan, mộc lan, không quá phổ biến như đào, mai, quất, nhưng lại là loài hoa khoe sắc xuân rực rỡ, có sức sống mãnh liệt, chính vì thế hoa giấy đang trở thành mặt hàng được nhiều người lựa chọn cho dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Hoa giấy là loài hoa mộc mạc, bền bỉ và giàu tính biểu trưng, trở thành lựa chọn phù hợp với xu hướng tiêu dùng tiết kiệm, thực chất nhưng vẫn đề cao giá trị thẩm mỹ và ý nghĩa tinh thần trong dịp Tết đến xuân về.

Hoa giấy tượng trưng cho sự bền bỉ, chịu đựng và vươn lên. Loài cây này có thể sống tốt trong điều kiện nắng gắt, đất khô cằn, ít chăm sóc nhưng vẫn nở hoa rực rỡ.

Nhiều gia đình trồng hoa giấy trước cổng, ban công hay sân nhà với quan niệm xua đi điều xấu, đón may mắn và bình an.

Ghi nhận tại các làng hoa và điểm bán cây cảnh năm nay cho thấy, từ đầu tháng Chạp, sức mua hoa giấy tăng đều. Khách hàng chủ yếu là các hộ gia đình, cửa hàng nhỏ, văn phòng, cơ sở dịch vụ – những nơi ưu tiên cây cảnh đẹp, dễ chăm sóc, có thể chơi lâu sau Tết.

Hoa mỏng như giấy, tưởng chừng mong manh, nhưng cả cây lại rất khỏe, sống lâu năm. Chính sự đối lập này tạo nên nét đẹp riêng và hấp dẫn khách mua.

Về giá cả, thị trường hoa giấy Tết năm nay khá ổn định. Hoa giấy chậu nhỏ, dáng tự nhiên có giá chỉ vài chục ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng mỗi chậu, tùy kích thước, kiểu dáng.

Không ít người tiêu dùng cho biết, họ chọn hoa giấy vì một lần mua, chơi được nhiều mùa, phù hợp với xu hướng chi tiêu hợp lý trong bối cảnh kinh tế còn nhiều áp lực.

So với nhiều loại hoa Tết khác, giá hoa giấy được đánh giá là “bình dân”, ít biến động và phù hợp với thu nhập của đa số người dân.

Cũng có những chậu hoa giấy được cắt tỉa công phu, phối hoa nhiều màu thì có giá cao hơn, lên đến vài triệu đồng mỗi chậu.

Đặc biệt, những cây hoa giấy cổ thụ, tạo dáng công phu, giá có thể lên đến cả chục triệu đồng mỗi cây.

Đa số người tiêu dùng ưu tiên các chậu hoa giấy có dáng gọn, dễ chăm sóc, nở hoa đúng dịp Tết và có thể chơi lâu sau Tết.

Những chùm hoa nhỏ kết lại thành mảng lớn còn gợi ý nghĩa sum vầy, gắn kết, rất phù hợp với không khí Tết.