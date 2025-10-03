Bà nội trợ Hà Nội choáng với giá rau muống 20.000 đồng/bó

Sau ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), nhiều vùng trồng rau ven đô Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng nặng. Ở phường Đại Mỗ, hàng chục sào rau muống bị nước nhấn chìm, thân lá gãy rạp. Một hộ nông dân ngồi thất thần khi mang rau ra bán, do rau bị dập nát, úa vàng nên bị thương lái ép giá xuống thấp.

Sau ngập lụt, những ruộng rau muống của người nông dân phường Đại Mỗ chìm trong biển nước. Ảnh: Thanh Huyền.

Những thiệt hại này đã khiến nguồn rau cung cấp cho thị trường sụt giảm nghiêm trọng, đẩy giá rau xanh tại các chợ dân sinh tăng cao chóng mặt.

Theo ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, các loại rau ăn lá đều tăng giá. Rau muống, rau mồng tơi, rau ngót dao động từ 15.000 đến 20.000 đồng/bó. Xà lách, cải xoong vọt lên 50.000 đến 70.000 đồng/kg, đắt thêm cả chục nghìn so với trước bão. Các loại rau gia vị, hành lá cũng đồng loạt tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng/bó.

Một tiểu thương tại chợ Đình Thôn cho hay, mưa bão vừa qua làm rau bị dập nát nhiều, nguồn cung giảm mạnh. “Bình thường rau muống 8.000 đến 10.000 đồng/bó, giờ phải bán 15.000 đến 18.000 đồng mới gỡ được vốn. Rau cải bị hỏng nhiều nên chẳng dám nhập nhiều, sợ ôm hàng lại lỗ”, người này chia sẻ.

Theo tiểu thương chia sẻ, rau xanh bị dập nát do ngập úng, tiểu thương phải lựa chọn kỹ mới có thể bày bán. Ảnh: Đan Tâm.

Chị Nhung cũng bán rau ở chợ Đình Thôn cho biết, giá hôm nay đã “dễ thở” hơn hôm qua chút ít, giảm được vài nghìn mỗi bó. Nhưng chị lo vài ngày tới, khi nắng lên, rau ngập úng gặp nắng sẽ nhanh chóng thối hỏng, lúc đó giá có thể còn tăng mạnh hơn bây giờ. Để có những bó rau nhìn đẹp trên sạp thường phải chọn lọc rất kỹ, loại bỏ cả rổ rau hỏng mới được vài bó ngon.

Chị Nhung (tiểu thương tại chợ Đình Thôn) chia sẻ, rau ngập úng gặp nắng dễ thối hỏng, có thể khiến giá tiếp tục tăng. Ảnh: Đan Tâm.

Sau mưa lớn, nhiều ruộng rau tại vùng ven ngoại thành Hà Nội và nhiều tỉnh thành bị ngập úng, nước ngấm lâu khiến rau non mềm, dễ dập lá. Khi thu hoạch, rau không còn tươi nguyên mà nát úng, dễ hỏng nhanh.

Rau cải bị dập nát nhiều sau mưa bão, có giá 12.000 đồng/bó. Ảnh: Đan Tâm.

Người tiêu dùng vừa than thở vừa… cố gắng thích nghi. Bà Kim Liên (sống tại quận Nam Từ Liêm) hốt hoảng khi nghe giá rau muống 20.000 đồng/bó. “Mấy chục năm đi chợ, chưa bao giờ tôi thấy rau đắt như thế. Nhưng cũng thương nông dân, mưa bão vừa rồi rau ngập nước, hỏng hết”, bà Liên nói.

Một số tiểu thương dự báo giá rau xanh sẽ tăng trong những ngày tiếp theo. Ảnh: Đan Tâm.

Một số bà nội trợ khác chia sẻ, khi rau xanh tăng cao, họ phải tính toán lại thực đơn. Mỗi ngày mua vài bó rau đã hết cả trăm nghìn, không khéo còn tốn hơn cả mua thịt. Thế nên nhiều người bớt rau, thay bằng trứng, cá hay thêm ít thịt cho đỡ "căng" túi tiền. Bữa cơm sau bão vì thế mà trở nên đắt đỏ hơn. Người dân vẫn chắt chiu, xoay sở để giữ thói quen ăn rau mỗi ngày.