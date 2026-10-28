Apple ra mắt MacBook Pro chip M6 giá đắt nhất lên tới 111 triệu đồng

MacBook Pro 14 inch mới có giá khởi điểm 1.999 USD cho cấu hình chip M6, RAM 16GB và ổ lưu trữ SSD 1TB. Apple chỉ cung cấp một lựa chọn chip trong dòng sản phẩm này ở thời điểm ra mắt, nhưng người mua có thể nâng cấp bộ nhớ và dung lượng lưu trữ.

Với RAM 32GB và SSD 4TB, giá máy tăng lên 3.899 USD. Khoảng cách giá đáng kể cho thấy người dùng cần cân nhắc kỹ giữa nhu cầu lưu trữ, khả năng đa nhiệm và ngân sách trước khi lựa chọn cấu hình cao hơn.

Apple bắt đầu nhận đơn đặt trước MacBook Pro 14 inch M6 từ ngày 28/10. Những chiếc máy đầu tiên dự kiến đến tay khách hàng vào ngày 6/11.

MacBook Pro 14 inch mới có giá khởi điểm 1.999 USD. Ảnh: Apple

Tại Việt Nam, MacBook Pro 14 inch có giá khởi điểm 54,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và lên tới hơn 111 triệu đồng cho bản cấu hình cao cấp nhất, gồm màn hình nano-texture, bộ nhớ thống nhất 32GB, dung lượng lưu trữ 4TB. Giá bán được Apple công khai trên website chính thức nhưng chưa cung cấp thời gian có sẵn hay giao hàng tại thời điểm bài viết được thực hiện.

Với những người đang sử dụng máy Mac đời cũ, đặc biệt là thế hệ chip M1, MacBook Pro 14 inch M6 có thể mang lại bước nhảy hiệu năng đáng kể. Ngược lại, người dùng sở hữu máy M5 nên chờ thêm các bài đánh giá độc lập để xác định liệu mức cải thiện thực tế có đủ lớn so với chi phí nâng cấp hay không.

Apple vừa công bố phiên bản nâng cấp của MacBook Pro 14 inch vào ngày thứ Ba (27/10) thông qua thông cáo báo chí. Đây là một trong những sản phẩm được hãng cập nhật trong tuần, nhưng không phải cuộc cải tổ lớn về thiết kế. Máy vẫn giữ nguyên kiểu dáng hiện tại, trong khi những thay đổi tập trung chủ yếu vào bộ xử lý và khả năng kết nối không dây.

Điểm đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của chip M6 trên dòng MacBook Pro 14 inch cấp thấp. Bộ xử lý này từng được giới thiệu trên Mac mini, nay được Apple đưa lên mẫu laptop hướng đến người dùng chuyên nghiệp, từ sinh viên đại học, nhân viên văn phòng đến những nhà sáng tạo nội dung.

Ở thời điểm ra mắt, Apple chưa giới thiệu các phiên bản chip M6 Pro hoặc M6 Max dành cho những cấu hình cao cấp hơn. Thời điểm xuất hiện của hai bộ xử lý này vẫn chưa rõ ràng. Vì vậy, MacBook Pro 14 inch với M6 được xem là lựa chọn dành cho người dùng muốn tiếp cận dòng laptop chuyên nghiệp của Apple mà không cần đến sức mạnh của những cấu hình cao nhất.

Chip M6 được trang bị tổng cộng 12 lõi CPU, gồm hai lõi siêu hiệu năng, bốn lõi hiệu năng và sáu lõi tiết kiệm điện. Cấu trúc này cho phép máy phân bổ tài nguyên phù hợp với từng tác vụ, từ xử lý công việc nặng đến những hoạt động thường ngày cần tối ưu mức tiêu thụ năng lượng.

MacBook Pro 14 inch mới có RAM tiêu chuẩn 16GB. Máy tiếp tục sử dụng Thunderbolt 4, thay vì nâng cấp lên chuẩn kết nối có dây mới hơn trong đợt làm mới lần này.

Bên cạnh bộ xử lý, Apple bổ sung chip kết nối N2, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý của phiên bản mới, giúp MacBook Pro bắt kịp các chuẩn kết nối không dây hiện đại.

Wi-Fi 7 có tiềm năng cải thiện tốc độ truyền dữ liệu, độ trễ và khả năng hoạt động trong môi trường mạng đông thiết bị, tùy thuộc vào bộ định tuyến và điều kiện sử dụng.

Apple cho biết chip N2 còn giúp nâng cao hiệu năng và độ tin cậy của AirDrop cùng các tính năng kết nối không dây khác. Thời lượng pin cũng được nâng lên mức tối đa 24 giờ sử dụng theo công bố của hãng.