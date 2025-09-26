Apple giải thích về vết trầy trên iPhone 17

Thế hệ iPhone 17 được bán từ ngày 19/9 và được đánh giá cao về trong các bài kiểm tra về độ bền. Tuy nhiên, nhiều người dùng chia sẻ ảnh mặt sau iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air trầy xước, đặc biệt xung quanh khu vực MagSafe và ở bản màu tối. Đa số hình ảnh được chụp là sản phẩm trưng bày tại Apple Store.

Đại diện Apple trả lời 9to5mac rằng, sau quá trình kiểm tra, hãng xác định những khuyết điểm này do đế sạc MagSafe bị mòn những vẫn được sử dụng tại một số Apple Store. Hãng nhấn mạnh đây không phải vết xước, mà là vật liệu từ giá đỡ dính vào điện thoại, có thể loại bỏ bằng cách lau chùi. Apple cũng đang thay thế đế sạc bị mòn tại cửa hàng.

Phone Air màu Space Black với vết trầy ở mặt lưng. Ảnh:Macrumors

Một vấn đề khác về độ bền được kênh JerryRigEverything nêu ra là các cạnh của cụm camera trên iPhone 17 Pro dễ xước, lớp nhôm anodized không bám dính tốt vào các góc. Kênh này cho rằng nguyên nhân là Apple không tạo đường vát hay bo tròn quanh các cạnh.

Tuy nhiên, Apple cho biết cạnh của cụm camera trên iPhone 17 Pro cũng giống như cạnh máy MacBook với độ bền cao và đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của công ty. Những vết trầy nhỏ và hao mòn theo thời gian sử dụng là bình thường.

Vết trầy ở cụm camera trên iPhone 17 Pro. Ảnh: JerryRigEverything

Trừ vấn đề trên, theo đánh giá tổng quát của các chuyên gia, iPhone 17 Pro, 17 Pro Max và iPhone Air đều có độ bền ấn tượng. Mặt kính Ceramic Shield 2 trên thế hệ smartphone mới của Apple có khả năng chống trầy xước tốt hơn đáng kể so với thế hệ trước và nhìn chung khó hư hại dưới điều kiện sử dụng bình thường