Phát hiện bọ lúc nhúc trong mì gói của siêu thị nổi tiếng

Mì vẫn còn hạn sử dụng nhưng chứa đầy bọ đen “còn sống nguyên”

Gần đây, một vụ việc về an toàn thực phẩm tại Quảng Đông, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng nước này không khỏi hoang mang.

Cụ thể, một người tiêu dùng đã phát hiện rất nhiều bọ đen đang bò lúc nhúc trong những gói mì trứng được mua từ chuỗi siêu thị nổi tiếng RT Mart.

Theo chia sẻ từ bài đăng của người tiêu dùng này, cô đã mua 4 gói mì, mỗi gói đều có bọ với tổng số từ 5, 6 đến hơn 10 con/gói. Hình ảnh này không chỉ khiến cô ám ảnh mà còn khiến nhiều người tiêu dùng khác sợ hãi, đồng thời nghi ngờ về quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm của RT Mart.

Chủ nhân bài đăng cho biết, các gói mì cô mua chưa hết hạn sử dụng. Cô chỉ phát hiện ra lũ bọ khi mở gói mì ra để chuẩn bị ăn. Bữa tối hôm đó, cô đã đi ra ngoài ăn lẩu thay vì thưởng thức món mì “giàu protein”. Hiện tại, vị khách kém may mắn này đang chờ phản hồi từ siêu thị.

Nhân viên của siêu thị xác nhận đã biết về sự việc này và phản hồi rằng họ đang trong quá trình xử lý. Theo giải thích từ phía siêu thị, do gạo và bột mì là phụ phẩm nông nghiệp và không chứa chất bảo quản. Chúng phải được bảo quản trong môi trường khô ráo, nếu không có thể bị ẩm và bị côn trùng xâm nhập.

Nhân viên siêu thị cũng nói thêm: “Chúng tôi không biết phương pháp bảo quản cụ thể của khách hàng, nhưng cũng có thể chúng tôi đã không nhận thấy trong quá trình bán hàng, khiến sản phẩm bị ẩm và bị côn trùng xâm nhập trước khi được bán”.