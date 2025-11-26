Ukraine chấp thuận phần lớn thỏa thuận hòa bình: Giá dầu lao dốc cắm đầu lao dốc

ABC News cho biết Ukraine đã chấp nhận phần lớn điều khoản trong bản thỏa thuận hòa bình sửa đổi nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài với Nga, dù một số “chi tiết nhỏ” vẫn còn vướng mắc. Báo cáo không nêu rõ các điểm còn tranh cãi. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cũng khẳng định các cuộc thảo luận vẫn diễn ra, đặc biệt với phía Mỹ.

Những ngày gần đây, các nỗ lực ngoại giao diễn ra dồn dập. Quan chức Mỹ và Ukraine đàm phán tại Geneva sau khi bản dự thảo đầu tiên bị rò rỉ vào tuần trước. Song song, các đoàn Mỹ và Nga gặp nhau tại Abu Dhabi, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố có tiến triển mới. Tuy nhiên, lập trường của Moscow trước bản kế hoạch sửa đổi vẫn chưa được làm rõ.

Trên thực địa, xung đột không hề “hạ nhiệt”: Nga và Ukraine tiếp tục không kích lẫn nhau trong đêm, trong đó Kyiv tấn công một nhà máy lọc dầu trọng yếu và cảng xuất khẩu lớn của Nga.

Vì sao tin hòa bình lại khiến giá dầu giảm mạnh?

Giá dầu Brent có lúc giảm tới 2,4% trong phiên giao dịch tại London trước khi hồi nhẹ. Nguyên nhân chính là khả năng nguồn cung dầu Nga sẽ tăng trở lại nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết và các lệnh trừng phạt dần được nới lỏng hoặc điều chỉnh.

Nga là một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, và hiện phần lớn dòng chảy dầu thô của nước này đang chịu nhiều lệnh cấm vận từ Mỹ, EU và Anh. Bất kỳ tín hiệu nào cho thấy nguồn cung có thể phục hồi đều gây áp lực lên giá dầu.

Ngoài ra, chuỗi tấn công bằng UAV của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu Nga thời gian qua đã khiến sản lượng nhiên liệu tinh chế giảm mạnh, góp phần đẩy giá sản phẩm dầu tăng vọt. Tin về hòa bình làm kỳ vọng thị trường đảo chiều – theo hướng dư cung nhiều hơn.

Thị trường dầu đang dư thừa ra sao và triển vọng sắp tới thế nào?

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu toàn cầu đang hướng đến mức dư cung kỷ lục trong năm tới. Sản lượng từ cả các nước thuộc OPEC+ và ngoài OPEC đã tăng mạnh, vượt xa tốc độ tăng nhu cầu thực tế.

Giá dầu năm nay đã giảm đáng kể và đang trên đà ghi nhận tháng giảm thứ tư liên tiếp. Các nhà giao dịch cũng dự báo thanh khoản thị trường sẽ trầm lắng trong vài ngày tới khi Mỹ chuẩn bị cho kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

Theo chuyên gia Keshav Lohiya (HiLo Analytics), “Tiêu điểm lớn nhất ngay trước kỳ nghỉ không gì khác ngoài cuộc chạy đua để hoàn tất thỏa thuận hòa bình Ukraine – Nga”. Điều này tiếp tục tạo áp lực giảm giá ngắn hạn cho thị trường dầu.