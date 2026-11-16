6 loại rau trồng ban công vừa cho năng suất cao lại tạo không gian xanh trong nhà, giải tỏa căng thẳng

Trồng ớt cay ở ban công

Theo VTC News, ớt là loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình. Ớt có tỷ lệ sâu bệnh thấp nên rất thích hợp để trồng ở ban công gia đình.

Để trồng ớt ở ban công, bạn có thể chọn các chậu hoặc thùng xốp có lỗ nhỏ để cây được thông hơi. Đất trồng phải có độ thoáng khí, thoát nước tốt để cây có khả năng sinh trưởng và phát triển cao, tăng sản lượng quả.

Khi trồng ớt ở ban công, bạn nên ra chợ mua cây con về trồng. Ớt trồng trong chậu không nên giữ chồi bên, chỉ giữ lại một nhánh chính, nếu có chồi phụ mọc ra thì cần ngắt bỏ kịp thời. Cùng với đó, bạn cũng nên cắt bỏ cả các lá mọc dưới gốc cây để tăng khả năng thông gió cũng như truyền ánh sáng.

Ớt là loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình.

Nên đặt chậu cây ớt dưới ánh sáng dịu, ánh sáng càng đầy đủ thì tốc độ sinh trưởng càng nhanh, tỷ lệ đậu trái cao. Từ khi trái còn nhỏ, bạn có thể bún thúc và vùi phân hữu cơ vào đất.

Cà chua – vừa có rau ăn, vừa làm cảnh

Cà chua là lựa chọn hàng đầu khi trồng rau trên ban công. Cây này ưa nắng, rất hợp với vị trí đón ánh sáng mạnh. Bạn có thể dùng hạt hoặc cắt lát quả cà chua chín chôn sâu 1–2 cm vào đất tơi xốp.

Ban đầu trồng trong chậu nhỏ, khi cây cao khoảng 10-15cm thì chuyển sang chậu nhựa chuyên dụng loại lớn để rễ phát triển mạnh, cây mới sai quả.

Bí ngòi hoặc bí đỏ – cây cho bóng mát và rau sạch

Nhiều người nghĩ ban công không trồng được bí, nhưng thực tế nếu khéo tận dụng giàn leo, bà con sẽ có một "bức tường xanh" che nắng rất tốt.

Không chỉ lấy quả, bạn còn có thể hái ngọn và hoa bí để làm các món xào rất ngon.

Vì bí cần nhiều dinh dưỡng nên bạn dùng chậu lớn (sâu trên 40cm) hoặc sử dụng bầu ươm thông minh để bộ rễ thoát khí tốt, cây lớn nhanh như thổi. Không chỉ lấy quả, bạn còn có thể hái ngọn và hoa bí để làm các món xào rất ngon.

Tỏi

Tỏi là một thứ gia vị quan trọng trong nền ẩm thực của Việt Nam giúp dậy mùi món ăn. Không chỉ vậy, tỏi còn có tác dụng phòng và chữa rất nhiều bệnh.

Thông tin trên Báo giáo dục và Thời đại, để trồng tỏi, bạn cần thùng/đất thịt pha cát, thoát nước tốt. Sau đó bạn chọn củ tỏi có tép tỏi lớn, cứng và tách củ tỏi ra từng tép nhỏ, chọn những tép chắc mẩy nhất rồi bắt đầu vun mỗi tép tỏi sâu khoảng 5cm vào trong chậu/thùng đất.

Bạn cần tưới nước đầy đủ cho chúng. Khi lá tỏi phía trên đã ngả sang màu vàng là lúc củ tỏi phía dưới đủ lớn để thu hoạch.

Mồng tơi – leo giàn, thu hái lâu dài

Mồng tơi là rau dây leo, phát triển mạnh từ tháng 3–7. Chỉ sau 2–3 tuần gieo hạt đã có thể hái lá non. Mồng tơi có tính mát, giải nhiệt tốt, nếu trồng gần hàng rào hoặc giàn leo có thể thu hái nhiều lần.

Mồng tơi là rau dây leo, phát triển mạnh từ tháng 3–7.

Cà rốt

Cà rốt không chỉ là loại rau củ bổ dưỡng mà còn rất dễ trồng tại nhà. Cây phát triển tốt nhất ở nơi có ánh sáng đầy đủ, yêu cầu đất tơi xốp và thoát nước tốt.

Bạn có thể bắt đầu gieo hạt vào bất kỳ thời điểm nào trong năm. Sau khoảng 14-21 ngày, hạt sẽ nảy mầm. Cà rốt non có thể thu hoạch sau 30 ngày, trong khi đó, củ cà rốt trưởng thành sẽ đạt kích thước đầy đủ sau khoảng 60 ngày. Loại rau này thích hợp để làm nước ép, nấu canh hay chế biến thành các món ăn bổ dưỡng khác.