Loại rau thơm mang ý nghĩa phát tài, dễ chăm sóc không phải ai cũng biết để trồng

Cây húng quế có đặc điểm và nguồn gốc như thế nào?

Theo trang thông tin điện tử tổng hợp Tạp chí Đời sống và Pháp luật, cây húng quế, hay còn gọi là rau quế, là một loại cây thân thảo thuộc họ Hoa môi, có nguồn gốc từ Ấn Độ. Cây húng quế được trồng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở châu Á và Địa Trung Hải.

Húng quế có thân cao khoảng 30-60cm, lá mọc đối, hình trứng, có răng cưa. Hoa húng quế nhỏ, màu trắng hoặc tím nhạt, mọc thành cụm ở đầu cành. Húng quế có mùi thơm đặc trưng, nồng ấm, được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực và y học cổ truyền.

Ý nghĩa và vị trí trồng cây húng quế trong phong thủy

Thông tin trên VTC News, trong văn hóa tâm linh, đặc biệt là tại Ấn Độ, húng quế được xem là loài cây thiêng gắn liền với các vị thần. Lá húng quế thường hướng lên trên, tượng trưng cho dương khí, được cho là giúp đem đến may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Theo quan niệm phong thủy, trồng cây húng quế ở những vị trí phù hợp có tác dụng hạn chế năng lượng tiêu cực, giúp tăng cường dương khí cho căn nhà.

Loài cây này có hương thơm nhẹ dịu, dễ chịu nên có tác dụng thanh tẩy không gian. Tinh dầu trong lá húng quế tỏa ra được cho là giúp tăng cường dương khí, xua đuổi tà khí, từ đó tạo cảm giác thư thái cho ngôi nhà.

Theo quan niệm phong thủy, nếu muốn thu hút tài lộc, tốt nhất gia chủ nên trồng cây húng quế ở hướng Bắc, Đông hoặc Đông Bắc. Ngoài ra, gia chủ có thể đặt chậu cây ở ban công, bệ cửa sổ hoặc khu vực nhà bếp, ưu tiên những nơi có ánh sáng phù hợp. Cây này dễ trồng, không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Theo quan niệm phong thủy, trồng cây húng quế ở những vị trí phù hợp có tác dụng hạn chế năng lượng tiêu cực, giúp tăng cường dương khí cho căn nhà.

Cách trồng và chăm sóc cây húng quế

Có thể lấy hạt đã chín trên cây đem phơi 1-2 nắng nhẹ, để nguội, bỏ vào chai, lọ, sau 5-7 ngày đem xử lý và gieo. Khi gieo hạt giống được trộn đều với đất bột (một phần hạt giống + 50-60 phần đất bột). Có thể gieo vãi, gieo hàng hoặc gieo hốc. Gieo xong, phủ 1 lớp rơm rạ mỏng để khi tưới đỡ bị nén đất và giữ được độ ẩm đất cho hạt mau nứt, mọc mầm. Khi hạt đã mọc mầm cần nhẹ nhàng lấy hết rơm rạ ra.

Trường hợp gieo vãi, khi cây còn có từ 4 -6 lá thật là có thể tỉa cây đem trồng được. Nếu số lượng hạt giống có quá ít, ta có thể gieo vào giành, sọt hoặc khay để dễ bảo quản, dễ chăm sóc.

Theo quan niệm phong thủy, nếu muốn thu hút tài lộc, tốt nhất gia chủ nên trồng cây húng quế ở hướng Bắc, Đông hoặc Đông Bắc.

Khi cây con có từ 4-6 lá thật là đủ tiêu chuẩn bầu cây ra ngôi. Hố để trồng cây phải được đào rộng hơn bầu từ 0,1-0,3cm. Mỗi hố được bón lót từ 0,3-0,4kg phân chuồng đã hoai mục. Khi trồng, đặt bầu cây vừa ngang mặt đất, khỏa đất bọt đã trộn phân vào gốc lất tay nhấn nhẹ giữ cho cây đứng thẳng, không bị đổ khỏa đất một lần nữa cho phẳng rồi tưới nhẹ xung quanh gốc bằng nước lã cho chặt gốc, tạo điều kiện để cây mau bén rễ. Những ngày đầu cần che nắng và giữ đủ ẩm cho cây.

Cần tưới nhẹ, chủ yếu là tưới thấm, giữ độ ẩm. Cần che đậy khi nắng to và mưa to. Trước khi bầu cây ra ngòi từ 5-7 ngày nên tưới một lần bằng nước phân hoặc nước giải pha loãng. Sau khi tưới nước phân xong cần tưới lại nước lã cho sạch cây, cây không bị cháy lá, cháy ngọn, thân sạch húng phát triển thuận lợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.