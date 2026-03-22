3 giải độc đắc của xổ số miền Nam đang gây bất ngờ với nhiều người

Xổ số miền Nam tuần qua có tổng cộng 22 giải độc đắc của 21 công ty xổ số kiến thiết.

Theo đó, vé số Kiên Giang mở thưởng chiều 15-3, giải độc đắc (dãy số 861235) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Tiền Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang, giải độc đắc (dãy số 441767) cũng trúng tại Tây Ninh.

Vé số Đà Lạt mở thưởng cùng ngày với vé số Kiên Giang và vé số Tiền Giang, giải độc đắc (dãy số 327936) trúng tại TPHCM.

Vé số TPHCM mở thưởng chiều 16-3, giải độc đắc (dãy số 087069) "ở lại" TPHCM.

Vé số Đồng Tháp mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM, giải độc đắc (dãy số 525515) trúng tại An Giang.

Vé số Cà Mau mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Đồng Tháp, giải độc đắc (dãy số 616205) trúng tại TP Cần Thơ.

Vé số Bạc Liêu mở thưởng chiều 17-3, giải độc đắc (dãy số 609459) trúng tại Cà Mau và An Giang.

Vé số Bến Tre mở thưởng cùng ngày với vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 980950) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Vũng Tàu mở thưởng cùng ngày với vé số Bến Tre và vé số Bạc Liêu, giải độc đắc (dãy số 182693) trúng tại An Giang.

Vé số Cần Thơ mở thưởng chiều 18-3, giải độc đắc (dãy số 218956) trúng tại Vĩnh Long.

Vé số Đồng Nai mở thưởng cùng ngày với vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 749600) trúng tại TPHCM.

Vé số Sóc Trăng mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai và vé số Cần Thơ, giải độc đắc (dãy số 499929) trúng tại An Giang.

Vé số Bình Thuận mở thưởng chiều 19-3, giải độc đắc (dãy số 745232) trúng tại An Giang.

Vé số Tây Ninh mở thưởng cùng ngày với vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 718807) đến nay vẫn "biệt tăm".

Vé số An Giang mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh và vé số Bình Thuận, giải độc đắc (dãy số 078349) cũng chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Vé số Vĩnh Long mở thưởng chiều 20-3, giải độc đắc (dãy số 702348) trúng tại Tây Ninh.

Vé số Trà Vinh mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 780267) trúng tại An Giang.

Vé số Bình Dương mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long và vé số Trà Vinh, giải độc đắc (dãy số 590662) trúng tại TPHCM.

Vé số Hậu Giang mở thưởng chiều 21-3, giải độc đắc (dãy số 706384) trúng tại Vĩnh Long và Tây Ninh.

Vé số TPHCM mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 442630) vẫn đang "bặt vô âm tín".

Vé số Bình Phước mở thưởng cùng ngày với vé số TPHCM và vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 992932) trúng tại Đồng Tháp.

Vé số Long An mở thưởng chiều 21-3, giải độc đắc (dãy số 080461) trúng tại TP Cần Thơ.

Như vậy, tuần qua, có 3 giải độc đắc của xổ số miền Nam chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng là Tây Ninh, An Giang và TPHCM.

Do đó, hiện nhiều đại lý vé số đang "truy tìm" những khách hàng trúng giải độc đắc tổng cộng 42 vé của 3 đài này.