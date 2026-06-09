Zverev hạnh phúc bên mỹ nhân hơn 7 tuổi, từng khốn khổ vì cáo buộc đánh bạn gái cũ

Nàng WAG nóng bỏng và bến đỗ bình yên mang tên Sophia Thomalla

Ngay sau chiến thắng nghẹt thở tại trận chung kết Roland Garros 2026, hình ảnh Alexander Zverev ăn mừng cùng chú chó cưng Mishka trên sân Philippe-Chatrier đã làm dậy sóng mạng xã hội. Nhưng người ta cũng ngay lập tức đổ dồn sự chú ý vào Sophia Thomalla, vị hôn thê xinh đẹp, quyến rũ bậc nhất của anh.

Sophia (bên phải) giống như một người bạn, người chị giúp Zverev (bên phải) bình ổn, tìm lại phong độ và đỉnh cao là chức vô địch Roland Garros 2026

Dù không thể có mặt trực tiếp trên khán đài do lịch trình quay phim dày đặc tại Cologne (Đức) và Thái Lan, siêu mẫu kiêm MC đình đám sinh năm 1989 này đã lập tức thuê chuyên cơ riêng bay đến Paris để chúc mừng bạn trai. Trên trang cá nhân, cô không giấu nổi niềm tự hào với dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Er hat es!!!" (Anh ấy làm được rồi!).

Hẹn hò từ năm 2021, Thomalla, người hơn Zverev gần 8 tuổi, luôn được ví như "bùa hộ mệnh" và là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tay vợt người Đức. Bản lĩnh, thông minh và sở hữu nhan sắc lôi cuốn, Sophia đã giúp Zverev tìm lại sự cân bằng, vượt qua những giai đoạn khủng hoảng phong độ và đặc biệt là những giông bão pháp lý suýt chút nữa đã chôn vùi sự nghiệp của anh.

Quá khứ đen tối: Những cáo buộc bạo lực chấn động thế giới quần vợt

Trước khi có được cuộc sống viên mãn bên Sophia, Zverev từng là tâm điểm chỉ trích của dư luận toàn cầu và bị gắn mác "trai hư" vì những bê bối đời tư chấn động liên quan đến hai người bạn gái cũ.

Zverev và Olga

1. Cuộc điều tra kéo dài 15 tháng của ATP với Olga Sharypova

Mối tình thanh xuân với cựu tay vợt trẻ người Nga Olga Sharypova đã kết thúc bằng một "cơn ác mộng" truyền thông vào năm 2020. Sharypova công khai tố cáo Zverev có hành vi bạo lực cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian yêu nhau. Đỉnh điểm là cáo buộc nam tay vợt cố tình dùng gối bóp nghẹt cô tại một khách sạn ở New York trước thềm giải US Open 2019.

Dù Sharypova không chính thức nhờ đến luật pháp, Hiệp hội Quần vợt Chuyên nghiệp Nam (ATP) đã phải tự mở một cuộc điều tra độc lập. Sau 15 tháng thu thập chứng cứ, ATP tuyên bố đóng hồ sơ vào đầu năm 2023 vì "không đủ bằng chứng mang tính thuyết phục" để đưa ra án phạt cấm thi đấu đối với Zverev.

2. Vụ kiện tụng tốn kém với tình cũ Brenda Patea

Sóng gió vừa qua thì bão tố lại ập đến khi Brenda Patea, người mẫu Đức và cũng là mẹ của con gái Zverev chính thức đệ đơn kiện anh tội hành hung. Cô cáo buộc ngôi sao quần vợt đã bóp cổ mình trong một trận cãi vã nảy lửa tại Berlin vào tháng 5/2020.

Zverev khi còn tình cảm với Brenda

Vụ việc đẩy Zverev vào chân tường khi tòa án quận Berlin ra lệnh phạt anh số tiền khổng lồ 450.000 Euro vào cuối năm 2023. Zverev kịch liệt phủ nhận và nộp đơn kháng cáo, dẫn đến phiên tòa xét xử công khai diễn ra ngay trong lúc anh đang thi đấu tại Roland Garros 2024.

Vào phút chót, một thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa án đã được thông qua. Zverev chấp nhận trả 200.000 Euro (cho kho bạc nhà nước và các quỹ từ thiện) để đổi lấy việc tòa án hủy bỏ vụ kiện. Dù thỏa thuận này được pháp luật làm rõ là không phân định Zverev có tội hay vô tội, nó vẫn là một vết gợn lớn trong mắt công chúng mỗi khi nhắc về đời tư của tay vợt này.

Vượt qua giông bão để bước lên đỉnh vinh quang

Có thể nói, hiếm có tay vợt nào phải chịu áp lực tâm lý khủng khiếp từ hậu trường như Zverev. Việc liên tục phải đối mặt với những câu hỏi chất vấn về bạo lực phụ nữ trong các buổi họp báo quốc tế từng khiến anh có giai đoạn rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Tuy nhiên, bằng bản lĩnh kiên cường trên sân đấu và sự đồng hành, tin tưởng tuyệt đối từ cô bạn gái nóng bỏng Sophia, Zverev đã vượt qua tất cả để chứng minh giá trị của mình bằng chuyên môn. Chức vô địch Roland Garros 2026 chính là câu trả lời đanh thép nhất, khép lại những năm tháng "khổ sở" vì scandal để mở ra chặng đường mới rực rỡ hơn trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu.