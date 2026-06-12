Xem trực tiếp bóng chuyền nữ Việt Nam vs Kazakhstan tại AVC Cup 2026 ở đâu?

Theo lịch thi đấu AVC Cup nữ 2026 ngày 12/6, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chạm trán Kazakhstan lúc 8h. Đây là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở vòng bảng. Do ở Việt Nam không có đơn vị nào nắm giữ bản quyền nên quý độc giả có thể xem trực tiếp trên kênh youtube Volleyball World của Ban tổ chức.

Ảnh: AVC.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã sớm giành quyền vào bán kết sau 4 trận thắng liên tiếp nhưng nếu muốn có được nhánh đấu thuận lợi cho mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch, Thanh Thúy và các đồng đội cần đánh bại Kazakhstan.

Sau 4 lượt trận, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có 11 điểm, tạm xếp sau Kazakhstan có 12 điểm nên chỉ có chiến thắng mới giúp các cô gái Việt Nam có được ngôi đầu bảng.

Xét về thực lực và vị trí trên bảng xếp hạng thế giới, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá nhỉnh hơn Kazakhstan. Nếu thể hiện được phong độ và đẳng cấp vốn có, một trận thắng là điều thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có thể hướng tới.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ cập nhật liên tục diễn biến trận đấu này, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.