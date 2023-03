Võ sĩ MMA Việt Nam bị chấn thương khó tin, rời sàn bằng cáng sau 1 phút

Màn so tài giữa Oh Su Hwan và Hoàng Nam Thắng là trận đấu tâm điểm của sự kiện MMA chuyên nghiệp quốc tế Angel's Fighting Championship (AFC) 23 diễn ra tối ngày 10/3 tại khu nghỉ dưỡng cao cấp The Grand Ho Tram Strip (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Hoàng Nam Thắng rời sàn bằng cáng cứu thương vì chấn thương bất ngờ chỉ sau chưa đầy 1 phút thi đấu

Võ sĩ người Hàn Quốc được đánh giá rất cao với kỹ thuật toàn diện, đặc biệt là sở trường vật, khóa siết. Trong khi đó, Nam Thắng đối lập với sở trường đánh đứng cùng kỹ thuật của môn tán thủ.

Với bộ kỹ năng rất toàn diện, Oh Su Hwan sớm chiếm lấy thế trận bằng 1 đòn phá trụ uy lực. Lường trước được sức mạnh của đối phương, Nam Thắng tỏ ra thận trọng để phòng ngự.

Khi khán giả đang hồi hộp chờ đợi những diễn biến tiếp theo thì bất ngờ đã xảy ra. Sau khi trúng một đòn tay thẳng từ đối phương, Nam Thắng ngã ra sàn. Cú ngã này khiến võ sĩ của Việt Nam bất ngờ gặp phải một chấn thương đầu gối rất nặng.

Chiến thắng ngỡ ngàng cho Oh Su Hwan

Dù được các bác sĩ săn sóc, Nam Thắng đã không thể tiếp tục thi đấu, qua đó giúp võ sĩ Hàn Quốc có chiến thắng chỉ sau chưa đầy 1 phút. Trong khi đó, Nam Thắng đã phải rời sàn thi đấu bằng cáng cứu thương và được đưa đi bệnh viện.

Bên cạnh trận đấu của Nam Thắng và Oh Su Hwan, sự kiện AFC 23 để lại ấn tượng mạnh mẽ với rất nhiều màn knock-out cực kỳ mãn nhãn. Nữ võ sĩ người Hàn Quốc Park Si Yoon (25 tuổi) thắng knock-out trước đối thủ hơn mình 6 tuổi Harma Yesti (Indonesia) bằng một đòn siết cổ hiểm ác khi trận đấu chỉ mới diễn ra hơn 2 phút.

Park Si Yoon với đòn "trăn siết cổ" trứ danh hạ knock-out Harma Yesti

Bậc thầy Nhu thuật người Brazil Robson Oliveira bất ngờ có chiến thắng với một đòn bẻ tay cực hiểm chỉ sau một thoáng sơ hở của Cho Joon Gun để kết thúc trận đấu ở giữa hiệp 2. Đáng nói trước đó, võ sĩ 17 tuổi của Hàn Quốc đã thi đấu ấn tượng với nhiều đòn phản công chất lượng bằng đầu gối gây ra rất nhiều khó khăn cho Oliveira.

Tuy không thể knock-out đối phương, Nabilla SP Firdaus (Indonesia) đã bật khóc nức nở sau khi trọng tài tuyên bố thắng điểm đối thủ. Firdaus đã có những màn “ăn miếng trả miếng” nảy lửa với Jeong Cha Hyun (Hàn Quốc) khiến trọng tài cũng không thể phân định thắng thua và phải cho trận đấu thi đấu thêm hiệp phụ kéo dài 5 phút.

Người đẹp Nabilla SP Firdaus bật khóc sau chiến thắng bằng hiệp phụ

Ngoài ra, Pelipe Negochadle dù đứng vững đến hết trận đấu cũng phải chịu một vết rách khá nặng ở mắt trái khiến máu chảy rất nhiều và phải được sự săn sóc của đội ngũ y tế trước nhiều đòn tay uy lực của Song Hyeon Jong. Tay đấm 20 tuổi xứng đáng là tài năng võ thuật triển vọng hàng đầu của người Hàn Quốc khi đã có 5 trận toàn thắng chuyên nghiệp sau trận đấu với Negochadle.

Trận đấu cực kỳ nảy lửa của Song Hyeon Jong và Pelipe Negochadle

Kết quả ở một số trận đấu khác: Moiseenko Evgenii (Nga) thắng điểm Shim Uram (Hàn Quốc) ở hạng cân 88 kg, hạng cân lớn nhất của sự kiện. Kim Igor (Nga) thắng điểm Sony Rizaldi (Indonesia).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/vo-si-mma-viet-nam-bi-chan-thuong-kho-tin-roi-san-bang-cang-sa...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/vo-si-mma-viet-nam-bi-chan-thuong-kho-tin-roi-san-bang-cang-sau-1-phut-c28a49649.html