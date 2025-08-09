Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Lý do đa số fan Liverpool mong đội nhà...thua ở Siêu cúp Anh

Liverpool sắp gặp Crystal Palace trong trận Siêu cúp Anh, và nhiều fan Liverpool đang mong đội nhà thua trận vì lý do tâm linh.

   

Mùa giải 2025/26 sẽ mở màn cho LiverpoolCrystal Palace khi họ bước ra sân Wembley để đá trận tranh Community Shield vào lúc 21h, 10/8. Trận đấu này luôn được xem là trận khai màn mùa giải bóng đá Anh và giúp đội thắng có danh hiệu để ăn mừng đầu mùa.

Liverpool đã sẵn sàng cho mùa giải mới

Liverpool đã sẵn sàng cho mùa giải mới

Tuy nhiên fan Liverpool lúc này đang không quá đặt nặng việc thắng trận đấu này. Lối chơi của đội bóng đã được thể hiện một cách ấn tượng qua các trận giao hữu mùa hè, nhóm các tân binh đều chứng minh vì sao họ đáng tiền, và sao trẻ Rio Ngumoha là một hiện tượng thực sự. Như vậy là đủ để fan “The Kop” tin vào sự khởi đầu suôn sẻ ở mặt trận Premier League.

Nhưng một điều nữa, các trận tranh Siêu cúp Anh những năm gần đây đã trở thành một điềm gở cho bên thắng cuộc. Từ năm 2014 đến nay, duy nhất Man City thắng trận Community Shield và sau đó giành chức vô địch Premier League trong mùa giải 2018/19 (dù cũng rất vất vả). Còn lại những đội khác đều không lên ngôi ở giải VĐQG.

Dưới đây là thống kê thành tích của các đội thắng/thua trận tranh Community Shield và thành tích của họ ở Premier League trong mùa đó.

Mùa giải Đội tham dự Thứ hạng ở Premier League
2014/15 Thắng Arsenal 3
Thua Man City 2
2015/16 Thắng Arsenal 2
Thua Chelsea 10
2016/17 Thắng MU 6
Thua Leicester 12
2017/18 Thắng Arsenal 6
Thua Chelsea 5
2018/19 Thắng Man City Vô địch
Thua Chelsea 3
2019/20 Thắng Man City 2
Thua Liverpool Vô địch
2020/21 Thắng Arsenal 8
Thua Liverpool 3
2021/22 Thắng Leicester 8
Thua Man City Vô địch
2022/23 Thắng Liverpool 5
Thua Man City Vô địch
2023/24 Thắng Arsenal 2
Thua Man City Vô địch
2024/25 Thắng Man City 3
Thua MU 15

Có thể thấy rằng những đội thua trận Siêu cúp còn rộng cửa vô địch Premier League hơn. Cũng cần nói thêm rằng không phải đội thắng nào cũng trắng tay sau đó, các đội như Arsenal 2014/15 (FA Cup), MU 2016/17 (Europa League), Man City 2019/20 (League Cup) vẫn có cúp ở cuối mùa để mang về phòng truyền thống.

Do đó không chỉ fan Liverpool, fan các đội khác cũng không mặn mà mong đội nhà thắng trận đấu mở màn mùa giải về phương diện "tâm linh". 

8

Theo Q.D (Tổng hợp)

09/08/2025 15:06 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Liverpool
