Lý do đa số fan Liverpool mong đội nhà...thua ở Siêu cúp Anh

Mùa giải 2025/26 sẽ mở màn cho Liverpool và Crystal Palace khi họ bước ra sân Wembley để đá trận tranh Community Shield vào lúc 21h, 10/8. Trận đấu này luôn được xem là trận khai màn mùa giải bóng đá Anh và giúp đội thắng có danh hiệu để ăn mừng đầu mùa.

Liverpool đã sẵn sàng cho mùa giải mới

Tuy nhiên fan Liverpool lúc này đang không quá đặt nặng việc thắng trận đấu này. Lối chơi của đội bóng đã được thể hiện một cách ấn tượng qua các trận giao hữu mùa hè, nhóm các tân binh đều chứng minh vì sao họ đáng tiền, và sao trẻ Rio Ngumoha là một hiện tượng thực sự. Như vậy là đủ để fan “The Kop” tin vào sự khởi đầu suôn sẻ ở mặt trận Premier League.

Nhưng một điều nữa, các trận tranh Siêu cúp Anh những năm gần đây đã trở thành một điềm gở cho bên thắng cuộc. Từ năm 2014 đến nay, duy nhất Man City thắng trận Community Shield và sau đó giành chức vô địch Premier League trong mùa giải 2018/19 (dù cũng rất vất vả). Còn lại những đội khác đều không lên ngôi ở giải VĐQG.

Dưới đây là thống kê thành tích của các đội thắng/thua trận tranh Community Shield và thành tích của họ ở Premier League trong mùa đó.