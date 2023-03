Mike Tyson tuyên bố phũ: "Vua giang hồ" Fury sẽ đấm Usyk chạy quanh sàn

Trận thống nhất đai vô địch hạng nặng thế giới giữa hai tay đấm bất bại Tyson Fury (Anh) và Oleksandr Usyk (Ukraine) khiến giới truyền thông tốn nhiều "giấy mực", nhưng hiện tại mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Vào cuối năm 2022, những người trong cuộc khẳng định, màn thượng đài sẽ diễn ra vào cuối tháng 4/2023, song mọi thứ vẫn chỉ là tin đồn.

Tyson (giữa) tin rằng Fury (phải) sẽ đánh Usyk (trái) chạy quanh sàn đấu

Các cuộc đàm phán về trận đấu vẫn đang diễn ra, một số quan chức đã bắt đầu ám chỉ rằng màn so tài có thể đi vào "ngõ cụt". Phát biểu với iFL TV, Frank Warren, người quảng bá của Fury cho biết: "Chúng ta đang ở trong tình huống mà bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ phải đưa ra quyết định. Và mọi thứ sẽ sớm được thông báo".

Là một trong những người ngóng chờ màn so tài này, huyền thoại Boxing hạng nặng Mike Tyson cũng tỏ ra suốt ruột. Cựu võ sĩ 56 tuổi nói với ID Boxing: "Tôi nghĩ Tyson Fury nên thượng đài nhiều hơn. Họ mất quá nhiều thời gian cho trận đấu tiếp theo. Tôi từng chơi 15 lần trong 1 năm. Tôi nghĩ các võ sĩ ngày nay cũng nên thi đấu khoảng 4, 5 trận một năm".

Kể từ trận thắng Derek Chisora (12/2022), "Vua giang hồ" Fury vẫn chưa đấu thêm trận nào, sau khi đánh bại Anthony Joshua vào 8 năm ngoái, "Chú mèo" Ukraine Usyk cũng chưa so tài với bất cứ ai.

Trận Fury và Usyk vẫn chưa chốt, "Tay đấm thép" Tyson vẫn nhận định: "Tyson Fury sẽ giành chiến thắng. Usyk không thể chạy mãi. Tyson sẽ dồn anh ta vào góc, tung vài cú đấm, và tay đấm Ukraine sẽ bị thương. Anh ta (Usyk) không thể chạy cả đêm được, bởi sẽ thua tính điểm. Cần đứng lại thi đấu, dù vào một thời điểm nào đó, Usyk phải gượng dậy để đấu tiếp".

Xét về thể hình cũng như kinh nghiệm (Fury 2m06 - thắng 33 trận, Usyk 1m91 - thắng 20 trận) "Vua giang hồ" đều nhỉnh hơn so với đối thủ, do vậy các nhà chuyên môn, và đặc biệt "Tay đấm thép" nghiêng về phía Fury cũng dễ hiểu. Hãy nhớ "Chú mèo" Ukraine không phải hạng xoàng, anh từng 2 lần đánh bại Joshua, người trước đó được ví ngang tài với Fury, do đó mọi bất ngờ đều có thể xảy ra.

