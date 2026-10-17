Đỉnh cao bán kết Thượng Hải Masters: Zverev quyết lấy vé chung kết, Medvedev đấu Jodar

Alexander Zverev - Alejandro Davidovich Fokina: Khoảng 15h30, 17/10 (Bán kết Thượng Hải Masters)

Zverev đang tiến gần hơn tới danh hiệu đầu tiên tại Thượng Hải Masters, nhưng Davidovich Fokina hứa hẹn là thử thách không dễ vượt qua với phong độ ổn định trong thời gian gần đây.

Zverev (bên trái) đang sở hữu phong độ rất cao

Tay vợt người Đức vừa có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Alex De Minaur 6-4, 6-4 ở tứ kết. Zverev cứu thành công cả 5 cơ hội giành break của đối thủ, cho thấy khả năng giao bóng và sự chắc chắn trong những thời điểm chịu sức ép. Đây cũng là trận đấu tốt nhất của hạt giống hàng đầu tại giải tính đến thời điểm hiện tại.

Zverev đang hướng tới lần đầu đăng quang tại Thượng Hải Masters, sau khi từng vào chung kết năm 2019. Với nền tảng giao bóng mạnh cùng khả năng kiểm soát các loạt bóng bền từ cuối sân, tay vợt Đức có đủ cơ sở để chủ động áp đặt thế trận. Thành tích đối đầu cũng ủng hộ anh khi đang dẫn Davidovich Fokina 6-1.

Phía bên kia lưới, Fokina giành vé vào bán kết sau khi Arthur Gea bỏ cuộc vì chấn thương lúc tỷ số set đầu là 4-1 nghiêng về tay vợt Tây Ban Nha. Dù không phải thi đấu trọn vẹn trận tứ kết, Davidovich Fokina vẫn đang có phong độ đáng chú ý, anh thắng 8 trong 9 trận kể từ khi trở lại sau chấn thương và từng đăng quang tại Chengdu Open vào cuối tháng 9.

Lối chơi giàu năng lượng và khả năng phòng thủ bền bỉ có thể giúp Davidovich Fokina gây khó khăn cho Zverev. Tuy nhiên, để tạo bất ngờ, tay vợt Tây Ban Nha cần tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi trước đối thủ đang giao bóng hiệu quả.

Dự đoán kết quả: Zverev thắng 2-0 để tiến vào chung kết.

Rafael Jodar - Daniil Medvedev: Khoảng 18h, 17/10 (Bán kết Thượng Hải Masters)

Jodar đang viết nên câu chuyện đầy bất ngờ tại Thượng Hải Masters 2026, nhưng thử thách tiếp theo của tài năng 20 tuổi là Medvedev, cựu số 1 thế giới đang tìm lại phong độ trên mặt sân cứng.

Hai tay vợt lần đầu tiên chạm trán

Jodar tiếp tục khẳng định sự trưởng thành khi đánh bại Casper Ruud 4-6, 6-4, 6-3 ở tứ kết. Đáng chú ý, tay vợt Tây Ban Nha đều để thua set đầu trong cả 4 trận tại giải, nhưng vẫn tìm được cách xoay chuyển tình thế. Khả năng duy trì cường độ thi đấu và tinh thần không bỏ cuộc đang giúp Jodar trở thành hiện tượng đáng chú ý nhất tại Thượng Hải.

Thành tích vào bán kết Masters 1000 ngay trong mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên cũng đưa Jodar lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng đường đến Turin. Khi Jannik Sinner đã khép lại mùa giải vì chấn thương, cơ hội giành suất dự ATP Finals của tay vợt trẻ càng trở nên rõ ràng.

Ở phía đối diện, Medvedev vượt qua Tommy Paul sau ba set với tỷ số 6-3, 1-6, 6-3. Tay vợt Nga có thời điểm sa sút trong set hai, nhưng kịp lấy lại thế trận ở set quyết định. Dù phải đối mặt tới 14 cơ hội giành break của đối thủ, anh cứu thành công 11 lần, cho thấy khả năng chống đỡ sức ép vẫn là điểm mạnh đáng kể.

Nhà vô địch Thượng Hải năm 2019 đang có phong độ tốt trên mặt sân cứng, với 11 chiến thắng trong 12 trận gần nhất. Kinh nghiệm thi đấu ở những vòng đấu lớn, khả năng trả giao bóng và điều tiết các loạt bóng bền giúp Medvedev được đánh giá cao hơn. Dẫu vậy, Jodar đã chứng minh rằng dẫn trước anh chưa đồng nghĩa với chiến thắng.

Dự đoán kết quả: Medvedev thắng Jodar 2-1.