ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam đấu U21 Chile: 4 set căng sức, nỗ lực tận cùng

Tuyển U21 Việt Nam chơi quyết tâm nhưng vẫn nhận thất bại trước U21 Chile

Trận bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gặp U21 Chile vào lúc 20h ngày 15/8 tại Indonesia là trận đấu quan trọng trong vòng phân hạng 17-20 của giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025.

Quỳnh Hương (số 14) là chủ lực ghi điểm của U21 Việt Nam

Đội U21 nữ Việt Nam dù gặp cú sốc bị Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) xử thua 4 trận do vi phạm tư cách thi đấu nhưng vẫn thi đấu kiên cường, vừa có chiến thắng 3-1 trước U21 Ai Cập - đội bóng đang đứng thứ 5 thế giới. Với phong độ ổn định, U21 Việt Nam được đánh giá là ứng viên sáng giá nhóm tranh hạng 17-24.

U21 Chile hiện xếp thứ 17 thế giới, cao hơn Việt Nam 8 bậc, vừa có chiến thắng 3-0 bất ngờ trước U21 Mexico (hạng 9 thế giới). Đội bóng Nam Mỹ có lợi thế về thể hình và thể lực, trong khi U21 Việt Nam nổi bật với sự linh hoạt và kỹ thuật tốt, có nhiều cá nhân xuất sắc như Phương Quỳnh, Ánh Thảo, Quỳnh Hương và Lê Thùy Linh.

Trận đấu hứa hẹn quyết liệt ngay từ những pha bóng đầu tiên set 1. U21 Chile nhanh chóng tạo khoảng cách điểm số và duy trì lợi thế lớn trong suốt set đấu. Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực phối hợp tấn công, có những pha cứu bóng và ghi điểm, nhưng chưa thể ngăn cản chuỗi điểm từ đối thủ. Set 1 khép lại với tỷ số 25-17 nghiêng về đội chơi lấn lướt hơn là U21 Chile.

Sang set 2, Chile tiếp tục chơi tốt, giành chiến thắng cách biệt 25-15, gây sức ép lớn lên các cầu thủ Việt Nam. Ở set 3, U21 Việt Nam thể hiện sự bứt phá với nhiều pha chắn bóng hiệu quả và tấn công sắc nét, thắng lại đối thủ 25-17 để rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên, trong set cuối cùng, U21 Chile giữ vững phong độ và tận dụng tốt các cơ hội để khép lại trận đấu với chiến thắng 25-20, chung cuộc đội bóng tới từ Nam Mỹ thắng 3-1.

Màn so tài hấp dẫn của hai chủ công

Trong trận đấu này, hai chủ công của hai đội bóng có màn "rượt đuổi" điểm số hấp dẫn. Bên phía U21 Việt Nam, chủ công Quỳnh Hương chơi xuất sắc với 17 điểm, trong đó 13 điểm tấn công và 4 chắn bóng. Tiếp theo là chủ công 16 tuổi Ánh Thảo, có 12 điểm. Lê Thùy Linh (phụ công) ghi 8 điểm và Bích Huệ (chủ công) cũng góp 8 điểm với 2 chắn bóng. Phụ công Phương Quỳnh trận này có 5 điểm.

Schwartzman (số 15) ghi điểm nhiều nhất trận này

Bên phía Chile, Petra Schwartzman, chủ công kiêm đội trưởng ghi 22 điểm (nhiều nhất trận). Dominga Aylwin (chủ công) đứng thứ hai với 21 điểm, phụ công Nielsen có 13 điểm, chủ công Vasquez đóng góp 10 điểm và 9 điểm còn lại thuộc về Bulnes (phụ công).

Để thua trước đội bóng tới từ Nam Mỹ, Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng 19 vào 16 giờ, 16/8 với Cộng hòa Dominican.