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Tiền đạo chủ lực của U17 Việt Nam chấn thương dài hạn, ai thay thế đá World Cup 2026?

Sự kiện: Bóng đá Đội tuyển U17 Việt Nam

TPO - U17 Việt Nam vừa phải đón nhận tin không vui khi tiền đạo chủ lực Đậu Quang Hưng lỡ hẹn với vòng chung kết U17 World Cup 2026. Sự thiếu vắng mũi nhọn này để lại khoảng trống đáng kể trong các phương án chiến thuật của HLV Cristiano Roland.

Tiền đạo chủ lực của U17 Việt Nam chấn thương dài hạn, ai thay thế đá World Cup 2026? - 1

Sự cố xảy ra ở buổi tập tuần qua. Các bác sĩ chẩn đoán Quang Hưng bị tổn thương cơ đùi. Dù không phải can thiệp dao kéo, song chân sút 17 tuổi vẫn cần một khoảng thời gian dài để trị liệu và hồi phục hoàn toàn. Chấn thương này buộc anh phải làm khán giả trong cả đợt tập huấn tại Hàn Quốc lẫn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17.

Dường như mọi thứ đang không ủng hộ tài năng trẻ này. Trước đó, Quang Hưng từng dính chấn thương trong chuyến tập huấn ở Nhật Bản sát thềm vòng loại châu lục, rồi tiếp tục bị đau cổ chân ở trận gặp U17 Malaysia tại giải Đông Nam Á khiến anh phải ngồi ngoài suốt phần còn lại của giải. Những gián đoạn thể lực liên miên đã ảnh hưởng không nhỏ đến đà phát triển cũng như phong độ thi đấu của anh.

Khi có thể trạng tốt nhất, Quang Hưng luôn biết cách tạo nên sự khác biệt. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh là pha lập công duy nhất vào lưới U17 Yemen ở phút 78 tại VCK U17 châu Á 2026. Sau khi đón đường phất bóng chính xác từ Chu Ngọc Nguyễn Lực, tiền đạo này khống chế gọn gàng, tăng tốc vào vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc hiểm hóc mang về trọn vẹn 3 điểm.

Sự sắc bén trong các tình huống định đoạt trận đấu chính là phẩm chất quý giá mà HLV Roland sẽ phải tìm cách khỏa lấp khi chạm trán những đối thủ sở hữu khối phòng ngự kỷ luật ở đấu trường thế giới.

Quang Hưng sẽ để lại khoảng trống không nhỏ

Quang Hưng sẽ để lại khoảng trống không nhỏ

Nên nhớ U17 World Cup 2026 chỉ còn 1 tháng nữa sẽ khởi tranh và đội tuyển trẻ Việt Nam sẽ thi đấu vào 20/11. Quãng thời gian quá ngắn ngủi đó là không dễ để HLV Roland tìm kiếm một phương án thay thế, khỏa lấp hoàn toàn lỗ hổng do Đậu Quang Hưng để lại.

Có lẽ ông sẽ phải tìm kiếm một gương mặt cũ, người đã từng nằm trong thành phần U17 Việt Nam nhưng ít được sử dụng trong các giải đấu chính thức vừa qua. Cái tên khả dĩ nhất lúc này là Nguyễn Lê Quang Khôi. Đây chính là con trai của Nguyễn Quang Hải, chân sút từng cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang AFF Cup 2008.

Anh là một trong 18 cầu thủ trẻ của CLB Công an TP.HCM được chọn sang tập huấn dài hạn 3 năm tại Gremio (Brazil) từ tháng 8/2025, cũng từng được triệu tập chuẩn bị cho vòng loại và VCK U17 châu Á. Điểm mạnh của chân sút 17 tuổi này là khả năng chọn vị trí, tỳ đè tốt. Nhưng kỹ năng xử lý trong phạm vi hẹp là điều anh cần phải cải thiện.

Theo lộ trình chuẩn bị, ngày 19/10, U17 Việt Nam sẽ sang Hàn Quốc tập huấn trước khi bay sang UAE để bước vào giai đoạn rà soát lực lượng cuối cùng. Nhằm giúp toàn đội bắt nhịp với tốc độ thi đấu đỉnh cao, ban huấn luyện lên kế hoạch tổ chức một số trận giao hữu thực chiến, trong đó U17 Fiji là "quân xanh" tiềm năng giúp mô phỏng lối chơi của U17 New Zealand (đối thủ chung bảng Việt Nam ở VCK). Có thể ở giai đoạn này, HLV Roland sẽ trao cơ hội cho các phương án thay thế Đậu Quang Hưng, gồm Quang Khôi.

Tiền đạo chủ lực của U17 Việt Nam chấn thương dài hạn, ai thay thế đá World Cup 2026? - 3

U17 Việt Nam tổn thất lực lượng trước thềm World Cup 2026
U17 Việt Nam tổn thất lực lượng trước thềm World Cup 2026

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Theo Đặng Lai ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2026 10:59 AM (GMT+7)
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