Trực tiếp Indian Wells ngày 1: Nishikori xuất trận, Medvedev & Zverev soi đối thủ

Indian Wells sẽ bước vào ngày thi đấu đầu tiên và những tay vợt hàng đầu vẫn chưa xuất trận do họ được đặc cách vào thẳng vòng 2 tùy theo xếp hạng hạt giống, hay như trường hợp của Emma Raducanu là do cô vừa vô địch US Open. Tuy nhiên vẫn có một số cặp đấu đáng chú ý và những ứng viên vô địch sẽ quan tâm tới đối thủ mình có thể gặp ở vòng 2.

Kei Nishikori

Kei Nishikori - Joao Sousa: Khoảng 4h, vòng 1 đơn nam

Nishikori đã không thi đấu trận nào kể từ sau khi bị Novak Djokovic đánh bại ở US Open. Mặc dù vậy phong độ của tay vợt người Nhật lúc này vẫn là khá sáng sủa, chỉ riêng trên mặt sân cứng anh đã thắng 7/10 trận gần nhất. Trong năm nay chỉ có mặt sân cỏ là Nishikori chơi không tốt khi dừng bước tương đối sớm ở Halle lẫn Wimbledon.

Joao Sousa trong khi đó đã thi đấu nhiều trận trên mặt sân cứng thời gian gần đây, tuy nhiên tay vợt này bị loại sớm ở US Open và phải dự Indian Wells từ vòng loại. 2 chiến thắng trước những đối thủ không mấy tên tuổi sẽ khó khiến tay vợt người Bồ Đào Nha có nhiều cửa thắng trước Nishikori đang chơi ổn định hơn.

Vasek Pospisil – J.J. Wolf: Vòng 1 đơn nam

Cả hai tay vợt này đều đang mất phong độ và đây sẽ là cơ hội cho một trong hai người dứt mạch thua trận, dù vòng 2 họ sẽ khó đi tiếp khi Denis Shapovalov đang chờ đợi. Cả Pospisil và Wolf đều đang thắng chưa đến 30% số trận sân cứng trong năm nay, mặc dù Wolf khá hơn khi đã vào bán kết giải Columbus Challenger.

J.J. Wolf

Lối chơi của Pospisil dựa vào khả năng giao bóng nhưng Wolf lại có thành tích giao bóng tốt hơn hẳn thời gian gần đây. Pospisil tỏ ra chật vật trong việc bẻ game đối phương ở những trận gần nhất nên cơ hội thắng của Wolf là đáng kể.

Kim Clijsters – Katerina Siniakova: Vòng 1 đơn nữ

Đã 4 trận trôi qua kể từ khi trở lại nhưng Clijsters ở tuổi 38 vẫn chưa giành được chiến thắng nào, nhất là thất bại trong 3 set trước Hsieh Su-Wei ở Chicago, dù cô đã có cơ hội đoạt break ở set cuối.

8 năm sau khi chia tay tennis, Clijsters đã trở lại vào năm ngoái và thi đấu tốt nhưng năm nay chấn thương đầu gối lẫn Covid-19 khiến cô vất vả.

Trong khi đó Siniakova đã trở lại top 50 thế giới trong thời gian ngắn vào tháng trước sau những thành tích khá tốt, từ chung kết giải sân cỏ tại Bad Homburg và bán kết giải đất nện Parma cho tới tứ kết 2 giải sân cứng Cleveland và Prague. Kèm theo thành tích vào vòng 3 ở Roland Garros và Wimbledon, Siniakova tỏ ra rộng cửa chiến thắng trước cựu số 1 thế giới Clijsters để giành vé gặp Angelique Kerber.

Tennis đơn nam ATP Indian Wells Masters - vòng 1 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ sáu 08/ 10/2021 01:00 Alexei Popyrin Miomir Kecmanovic K+ SPORT 2, ON Sports 01:00 Carlos Taberner Jaume Munar 01:00 Daniel Altmaier Sam Querrey 01:00 Philipp Kohlschreiber Taro Daniel 02:30 Mackenzie McDonald James Duckworth 02:30 Soon-Woo Kwon Guido Pella 02:30 Thiago Monteiro Tennys Sandgren 02:30 Tommy Paul Feliciano Lopez 04:00 Kei Nishikori Joao Sousa 04:00 Marcos Giron Botic van de Zandschulp 04:00 Maxime Cressy Laslo Djere 08:00 Benoit Paire Frances Tiafoe 08:00 Renzo Olivo Roberto Carballes Baena 08:00 Salvatore Caruso Zachary Svajda 09:30 Alejandro Davidovich Fokina Steve Johnson 09:30 Vasek Pospisil Jeffrey John Wolf Tennis đơn nữ WTA Indian Wells Masters - vòng 1 Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ sáu 08/ 10/2021 01:00 Anna Karolina Schmiedlova Ana Konjuh 01:00 Caroline Garcia Kirsten Flipkens 01:00 Elsa Jacquemot Dayana Yastremska 02:30 Anastasija Sevastova Polona Hercog 02:30 Marketa Vondrousova Viktorija Golubic 02:30 Martina Trevisan Marie Bouzkova 04:00 Donna Vekic Astra Sharma 04:00 Saisai Zheng Magdalena Frech 05:00 Katerina Siniakova Kim Clijsters 08:00 Amanda Anisimova Katrina Scott 08:00 Lauren Davis Nuria Parrizas Diaz 08:00 Mayar Sherif Danka Kovinic 08:00 Nao Hibino Zarina Diyas 09:30 Claire Liu Anna Kalinskaya 09:30 Usue Maitane Arconada Ajla Tomljanovic 10:00 En-Shuo Liang Alison Riske

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/truc-tiep-indian-wells-ngay-1-nishikori-xuat-tran-medvedev-zve...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/truc-tiep-indian-wells-ngay-1-nishikori-xuat-tran-medvedev-zverev-soi-doi-thu-c28a17069.html