Bảng xếp hạng huy chương nhóm Đông Nam Á ở ASIAD: Thái Lan củng cố ngôi đầu, Việt Nam xếp thứ mấy?

🥇 🔝 Thái Lan tiếp tục có HCV điền kinh, bỏ xa phần còn lại của Đông Nam Á

Ngày thi đấu 26/9 tiếp tục chứng kiến đoàn thể thao Thái Lan có thêm HCV ở môn điền kinh. Sau “thần đồng” Puripol Boonson, đến lượt ngôi sao Joshua Atkinson mang về tấm HCV ở nội dung 400m nam.

Bảng xếp hạng khu vực Đông Nam Á tại ASIAD 2026 sau ngày thi đấu 26/9

Hiện tại, đoàn Thái Lan có 8 HCV, 7 HCB và 9 HCĐ, bỏ xa các đoàn còn lại trong khu vực Đông Nam Á. Trên bảng xếp hạng tổng của ASIAD 2026, Thái Lan đang tạm đứng thứ 6, chỉ kém đoàn Kazakhstan xếp thứ 5 đúng 1 HCB.

Malaysia dù chỉ có thêm 2 HCĐ trong ngày thi đấu này vẫn giữ vững vị trí thứ 2 Đông Nam Á với 4 HCV, 1 HCB và 7 HCĐ.

🚀 ⚡ Indonesia ngược dòng ngoạn mục, vượt Philippines

Đáng chú ý, vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Đông Nam Á tiếp tục có sự thay đổi.

Đội tuyển cầu lông Indonesia tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại Trung Quốc với tỷ số 3-2 trong trận chung kết đồng đội nam. Indonesia từng bị dẫn trước 0-2 nhưng đã thắng liền 3 trận để hoàn tất cuộc lội ngược dòng, qua đó giành tấm HCV quý giá.

Các VĐV Việt Nam có ngày thi đấu không thành công khi không thể giành thêm huy chương

Thành tích này giúp Indonesia vươn lên vị trí thứ 3 Đông Nam Á với 2 HCV, 4 HCB và 17 HCĐ, vượt qua Philippines (2 HCV, 2 HCB và 6 HCĐ) khi trong ngày 26/9, các VĐV Philippines chỉ mang về thêm 1 HCĐ.

Ở phía sau, các vị trí tiếp theo không thay đổi khi Singapore, Việt Nam, Myanmar, Campuchia và Brunei đều không giành thêm huy chương.

Cụ thể, Singapore đang có 1 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ; Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB, 16 HCĐ; Myanmar có 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ; Campuchia có 4 HCĐ và Brunei có 1 HCĐ.

Trong ngày thi đấu 27/9, niềm hy vọng giành huy chương của đoàn thể thao Việt Nam được đặt vào môn điền kinh, với các VĐV tranh tài ở chung kết nhảy xa và 200m nữ. Bên cạnh đó, các võ sĩ Việt Nam cũng bước vào tranh tài ở môn kurash, trong đó đáng chú ý là hạng cân 57kg nữ.