Tin thể thao HOT 20/5: Fernando Alonso trở lại F1?

Thứ Tư, ngày 20/05/2020 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Fan F1 đang hồi hộp trước tin đồn Fernando Alonso có thể trở lại với F1.

Fernando Alonso trở lại F1? Những tin đồn về sự trở lại của Fernando Alonso với F1 đã bay khắp các mặt báo sau khi Daniel Ricciardo rời đội đua Renault. Carlos Sainz thay thế Sebastian Vettel tại Ferrari đã dẫn tới Ricciardo chuyển sang McLaren thay thế Sainz, và Renault hiện có một chỗ trống bên cạnh tay đua Esteban Ocon. Vì thế nhiều thông tin cho rằng Alonso sẽ trở lại với đường đua F1 trong màu áo của đội đua Renault.

Fernando Alonso

Bautista-Agut nhắm suất dự ATP Finals. Roberto Bautista-Agut đã 32 tuổi và hiện anh cho biết mình vẫn đang có một mục tiêu để phấn đấu là một suất dự ATP Finals. Hiện anh đang ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng ATP và năm ngoái anh đã vươn tới vị trí thứ 9, do đó anh hy vọng anh sẽ tận dụng được cơ hội cho năm nay. “Đó sẽ là mục tiêu mà tôi phấn đấu trước khi giải nghệ”, Bautista-Agut nói.

Giải golf US Open không tổ chức vòng loại. Hiệp hội golf Hoa Kỳ (USGA) đã ra thông báo chính thức rằng US Open 2020 sẽ không tổ chức vòng loại, đầy là lần đầu tiên điều này xảy ra sau 96 năm. US Open trước đó đã được dời lịch từ tháng 6 sang tháng 9, và hiện họ chưa công bố xem những tay golf nào sẽ được đặc cách tham dự.

Tay vợt Peru bị treo vợt 2 năm vì doping. Liên đoàn tennis quốc tế ITF đã công bố tay vợt Arklon Huertas Del Pino sẽ bị cấm thi đấu 2 năm vì sử dụng chất kích thích. Mẫu thử nước tiểu của tay vợt này bị xác định dương tính với cần sa sau khi Del Pino dự một giải đấu tại thủ đô Lima của Peru tháng 12/2019, và do mẫu thử được lấy ngày 23/10/2019 nên án phạt sẽ kéo dài tới hết ngày 23/10/2021.

