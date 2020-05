Tin thể thao HOT 18/5: Huyền thoại tin Djokovic sẽ vượt Federer và Nadal

Thứ Hai, ngày 18/05/2020 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Mới đây, Novak Djokovic tuyên bố anh đầy tự tin chấm dứt sự nghiệp với số danh hiệu vô địch đơn nam Grand Slam nhiều nhất lịch sử.

Huyền thoại tin Djokovic sẽ vượt Federer và Nadal. Mới đây, Novak Djokovic tuyên bố anh đầy tự tin chấm dứt sự nghiệp với số danh hiệu vô địch đơn nam Grand Slam nhiều nhất lịch sử, cũng như phá vỡ kỷ lục về số tuần chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng tennis thế giới.

Djokovic nhận danh hiệu từ huyền thoại McEnroe

John McEnroe - huyền thoại sở hữu 7 danh hiệu Grand Slam, tin rằng với phong độ và đẳng cấp hiện tại, "Nole" đủ khả năng để tạo ra kỷ lục mới cho làng tennis thế giới. Ngôi sao quần vợt Serbia nay có 17 danh hiệu Grand Slam, chỉ còn kém 3 so với kỷ lục của Roger Federer và kém 2 so với Rafael Nadal. Trước lúc mùa thi đấu 2020 bị hoãn do COVID-19, Djokovic đã có danh hiệu vô địch Australian Open thứ 8 trong sự nghiệp và thành tích 18 trận toàn thắng năm nay.

Bị đau ngực vì đeo khẩu trang khi chạy. Theo Daily Mail, vận động viên Zhang Ping (26 tuổi) ở thành phố Vũ Hán, nơi khởi nguồn của dịch Covid-19, được đưa đến bệnh viện sau khi tập thể dục mà đeo khẩu trang. Sau hơn 2 tháng phải ở nhà, anh Zhang quyết định chạy 6km thay vì 3km như trước đây. Do vẫn có khuyến cáo nên đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm Covid-19, nên anh này đã tuân thủ. Tuy nhiên, chạy được 4km thì Zhang bị đau ngực dữ dội.

McGregor chỉ là mục tiêu thứ yếu. Conor McGregor kêu gọi một cuộc chiến với Justin Gaethje sau khi tay đấm Mỹ giành được danh hiệu hạng nhẹ tạm thời tại UFC 249. Tuy nhiên, hiện tại Gaethje chỉ tập trung vào việc đối mặt với Khabib Nurmagomedov cho trận thống nhất danh hiệu vào cuối năm nay. Đối với Gaethje, Conor McGregor là một lựa chọn xếp sau Khabib vào lúc này.

Joel Embiid khó giảm cân. Trong một buổi phỏng vấn qua video với NBC Sports, ông Brett Brown - HLV của Philadelphia 76ers đã tiết lộ một bí mật liên quan tới vấn đề của cậu học trò cưng Joel Embiid. Cả 2 đều thừa nhận rằng Embiid đã gặp vấn đề về cân nặng từ rất lâu tuy nhiên anh không thể tìm ra cách giải quyết.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-18/5-huyen-thoai-tin-djokovic-se-vuot-federer-va-nad...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/tin-the-thao-hot-18/5-huyen-thoai-tin-djokovic-se-vuot-federer-va-nadal-c9a765132.html