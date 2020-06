Tin thể thao HOT 17/6: "Huấn luyện Djokovic như dẫn dắt Real Madrid"

Thứ Tư, ngày 17/06/2020 00:25 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) HLV của Novak Djokovic nhớ lại cảm giác phấn khích khi được tay vợt nam số 1 thế giới ngỏ lời mời làm việc chung.

"Huấn luyện Djokovic như dẫn dắt Real Madrid": Goran Ivanisevic - cựu vô địch Wimbledon và là thành viên ban huấn luyện của Novak Djokovic thừa nhận không giấu được cảm giác phấn khích khi được tay vợt số 1 thế giới ngỏ lời làm việc chung. Thậm chí, huyền thoại banh nỉ Croatia còn so sánh bản thân như một HLV bóng đá được dẫn dắt "gã khổng lồ" Real Madrid thời điểm đó.

HLV Ivanisevic hết lời ca ngợi Djokovic

"Thời điểm Djokovic ngỏ lời, tôi thấy mình hệt như một HLV bóng đá và nhận được mời dẫn dắt Real Madrid vậy. Cậu ấy là người không bao giờ muốn ngừng tiến bộ", trích lời cựu tay vợt 48 tuổi. Ivanisevic gia nhập ban huấn luyện của Djokovic từ tháng 6/2019, góp phần quan trọng giúp Nole vô địch Australian Open 2020.

"Ông trùm" UFC bó tay vì Anderson Silva: Trên ESPN, Chủ tịch UFC - Dana White thừa nhận đang gặp khó khăn trong việc xếp lịch thi đấu cho Anderson Silva. Nhà cựu vô địch hạng trung vẫn còn 2 trận chưa đấu trong hợp đồng với tổ chức võ tự do lớn nhất thế giới, tuy nhiên lần cuối cùng anh thượng đài đã từ tháng 5/2019 (thua Jared Cannonier). Theo Dana White, tuổi tác và thù lao là nguyên nhân khiến Anderson Silva "ế sô".

Chính quyền New York cho phép US Open khởi tranh: Trên Twitter của Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA), Andrew Cuomo - Thống đốc New York xác nhận sẽ "bật đèn xanh" để US Open diễn ra từ 31/8 tới 13/9 theo kế hoạch. Tuy nhiên, ông Cuomo khẳng định người hâm mộ chắc chắn không thể vào sân cổ vũ.

SAO WWE dương tính với Covid-19: Tiến sĩ Jeffrey Dugas - Phó giám đốc y tế WWE thông báo một võ sĩ của tổ chức đấu vật biểu diễn lớn nhất thế giới đã nhận kết quả dương tính với Covid-19. Được biết, đây là tài năng trẻ đang được yêu thích, dù vậy tiến sĩ Jeffrey Dugas khẳng định mọi sự kiện sắp tới ở WWE vẫn diễn ra bình thường.

