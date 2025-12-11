'Nam thần' tuyển Jujitsu Việt Nam ở SEA Games 33

Sinh năm 2001 tại Hà Nội, Nguyễn Tiến Triển thuộc nhóm vận động viên trẻ của đội tuyển Jujitsu quốc gia, thi đấu sở trường ở các nội dung Newaza và Fighting trong hệ thống của Liên đoàn Jujitsu châu Á (JJAU).

Anh bén duyên với Jujitsu từ năm 2018 khi tham gia tập luyện tại một câu lạc bộ phong trào. Sau đó, Tiến Triển được tuyển vào đội tuyển trẻ nhờ thể hình vượt trội, phản xạ nhanh và khả năng tiếp thu kỹ thuật tốt.

Với chiều cao 1,83 m và sải tay dài, Triển có lợi thế trong các tình huống kiểm soát sàn và khóa siết, kỹ năng đặc thù của nội dung Newaza.

Theo ban huấn luyện, Tiến Triển đạt trạng thái thể lực ổn định sau giai đoạn chuẩn bị kéo dài nhiều tháng, với lịch tập hai buổi mỗi ngày kết hợp rèn sức bền và kỹ thuật đối kháng.

Anh được đánh giá là có tâm lý thi đấu điềm đạm, không nóng vội khi xử lý tình huống và luôn duy trì độ tập trung cao trong các bài đối kháng nội bộ.

Một thành viên ban huấn luyện cho biết, Triển sống khá kín tiếng, chủ yếu dành thời gian cho tập luyện và phục hồi. "Triển rất kỷ luật, không thích ồn ào", HLV nói.

Tiến Triển còn ghi dấu tại nhiều giải quốc tế uy tín. Bộ sưu tập huy chương của anh có cả thành tích ở JJIF World Cup Beach của Liên đoàn Jujitsu Quốc tế và các giải thuộc Liên đoàn Jujitsu châu Á (JAU). Ở SEA Games 33, nam võ sĩ được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đoàn Việt Na

Vóc dáng săn chắc, gương mặt sáng và phong thái tập trung giúp anh được cộng đồng gọi vui là "nam thần Jujitsu Việt Nam".

Trang Instagram cá nhân của Tiến Triển hiện có hơn 18.500 người theo dõi. Anh thường đăng tải hình ảnh đời sống năng động, yêu thích gym, du lịch và thời trang.