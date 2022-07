Thí sinh Miss World Vietnam nóng bỏng trong phần thi Người đẹp thể thao

Nữ sinh sở hữu IELTS 8.0 giành giải Người đẹp Thể thao của Miss World Vietnam 2022 Được biết vào sáng nay 23/7, “Người đẹp thể thao” đã được phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội của Miss World Vietnam 2022. Sau các 3 phần thi cam go, cạnh tranh khốc liệt của Top 38 thí sinh, phần thi đã thành công tìm ra Top 9 thí sinh xuất sắc dẫn đầu cho các lượt thi. Trong sự kiện đại nhạc hội Người đẹp Biển diễn ra tại Quy Nhơn vào tối 23/7, BTC đã công bố danh sách Top 9 Người đẹp thể thao bao gồm: Võ Thị Thương (SBD: 556); Huỳnh Nguyễn Mai Phương (SBD: 216); Dương Thanh Hà (SBD: 345); Nguyễn Thị Thu Hằng (SBD: 433); Phan Lê Hoàng An (SBD: 018); Lê Nguyễn Ngọc Hằng (SBD: 419); Nguyễn Phương Nhi (SBD: 116); Nguyễn Thuỳ Linh (SBD: 182); Lương Thành Minh Châu (SBD: 035). Sau sự cân nhắc kỹ lưỡng từ phía Ban giám khảo gồm Chủ tịch Miss World Vietnam - bà Phạm Kim Dung, Trưởng Ban giám khảo - Nhà thơ Hữu Việt, đương kim Miss World Vietnam - Lương Thùy Linh, Nhà sản xuất - Diễn viên Minh Hằng, Người đẹp Thể thao chính thức lộ diện với cái tên - Phan Lê Hoàng An (SBD: 018) Với thân hình khỏe khoắn, sức bền qua các thử thách cùng tinh thần thể thao, thí sinh Phan Lê Hoàng An (SBD: 018) đã xuất sắc giành danh hiệu Người đẹp Thể thao trong sự tán thưởng của khán giả cả nước. Phan Lê Hoàng An sinh năm 2000, quê ở Tiền Giang là một trong những thí sinh có trình độ ngoại ngữ ấn tượng tại cuộc thi Miss World Vietnam 2022. Cô là cựu học sinh chuyên Anh của trường THPT Mạc Đĩnh Chi (TP.HCM), từng giành giải ba học sinh giỏi cấp thành phố. Hiện cô đang là sinh viên Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. Người đẹp sử dụng thành thạo tiếng Anh, từng đạt điểm IELTS 8.0 trong kỳ thi đầu tháng 8/2020. Ngoài ra, Hoàng An còn có thể giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha. Trước khi đến với Miss World Vietnam 2022, Hoàng An từng tham gia một số cuộc thi, trong đó có Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020. Đêm đại nhạc hội Người đẹp biển - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 được diễn ra tại Quy Nhơn, Bình Định quy tụ dàn Hoa Á hậu, nghệ sĩ đình đám như Thu Minh, Minh Hằng, Min, Á hậu - ca sĩ LONA Kiều Loan...