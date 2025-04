Thanh Thúy tỏa sáng đúng lúc, bóng chuyền nữ Long An vào top 3 Cúp Hùng Vương

Bước vào trận đấu tranh hạng Ba giải bóng chuyền nữ Cúp Hùng Vương 2025 diễn ra tối ngày 8/4 tại nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ, cả VTV Bình Điền Long An lẫn Vietinbank đều gặp tổn thất về lực lượng.

Thanh Thúy tỏa sáng giúp Long An đánh bại Vietinbank

Theo đó, Long An vắng đối chuyền Trà My vì chấn thương, còn phụ công Ngọc Hoa đã trở lại băng ghế huấn luyện đội trẻ thi đấu giải hạng A quốc gia 2025 ở Kon Tum. Ở bên kia lưới, Vietinbank không có sự phục vụ của Đặng Thị Hồng và Vi Thị Như Quỳnh, hai VĐV đã hết hợp đồng cho mượn và cũng trở về thi đấu ở giải hạng A cho các đơn vị chủ quản.

Dù vậy, những cái tên kỳ cựu còn lại của hai đội đã cống hiến cho khán giả màn giằng co điểm số hấp dẫn. Sau nửa đầu set 1 diễn ra cân bằng, Lianet Garcia tỏa sáng với những pha dứt điểm hiệu quả đưa Long An vượt lên dẫn 18-14. Khi đang bị dẫn 21-24, Vietinbank cứu được 2 set point. Dù vậy, Long An vẫn là đội có được thắng lợi với tỉ số 25-23 sau tình huống chắn bóng hiệu quả của Như Anh.

Vietinbank chơi ấn tượng ở đầu set 2 để dẫn trước với cách biệt 3 điểm. Liền sau đó, Thanh Thúy và Lianet Garcia liên tiếp ghi điểm giúp Long An dẫn ngược lại 17-13. Lúc này, các cô gái Vietinbank tỏ ra lúng túng, mắc lỗi trong khâu phòng thủ. Long An tiếp tục là đội có được thắng lợi 25-22, cũng sau một pha chắn bóng tốt của phụ công Như Anh.

VTV Bình Điền Long An giành hạng Ba chung cuộc tại Cúp Hùng Vương 2025

Set 3 diễn ra với thế trận đôi công cực kỳ mãn nhãn. Sau nửa đầu set đấu phải bám đuổi tỉ số, chủ công Thanh Thúy có những pha dứt điểm rất uy lực giúp Long An vượt lên. Khi đang bị dẫn 21-23, các cô gái Vietinbank bất ngờ chơi cực hay để ghi liền 4 điểm, thắng ngược 25-23, rút ngắn tỉ số còn 1-2.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Vietinbank làm được, bởi ở set 4 Thanh Thúy tỏa sáng rực rỡ, ghi “mưa điểm” giúp Long An thắng áp đảo 25-15, qua đó thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp đoàn quân của HLV Thái Quang Lai giành hạng Ba Cúp Hùng Vương năm nay, được nhận 100 triệu đồng. Trong khi đó, Vietinbank đứng vị trí thứ 4, nhận 70 triệu đồng.