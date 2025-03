Lịch thi đấu giải bóng chuyền tranh cúp Hùng Vương 2025 mới nhất

Giải bóng chuyền cúp Hùng Vương 2025 sẽ diễn ra từ ngày 3/4 đến 6/4 tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ, quy tụ 8 đội bóng nam và nữ xuất sắc từ giai đoạn I giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Các trận đấu được tổ chức từ 16h30 đến 21h00, thuận tiện cho khán giả theo dõi.

Các cặp đấu hấp dẫn bao gồm LPBank Ninh Bình gặp Ngân hàng Công Thương, Thông Tin - Đông Bắc đấu VTV Bình Điền Long An ở nữ, và Công An TP HCM gặp Đà Nẵng, Biên phòng MB so tài Thể Công Tân Cảng ở nam. Giải có sự tham gia của 4 đội nam và 4 đội nữ, xếp hạng từ 1 đến 4 giai đoạn I giải vô địch quốc gia 2025.

Lịch thi đấu giải bóng chuyền tranh cúp Hùng Vương 2025