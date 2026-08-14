Võ sĩ Muay Rodtang tái xuất, chạm trán nhà vô địch bất bại người Nga

Tương lai của võ sĩ có biệt danh “Người sắt” Rodtang Jitmuangnon đang nhận được sự quan tâm lớn sau khi võ sĩ người Thái Lan tuyên bố trở lại ONE Championship vào tháng trước.

Rodtang, 29 tuổi, từng giữ đai vô địch thế giới Muay Thai hạng ruồi của ONE Championship. Anh đang hướng tới mục tiêu tìm lại vị thế và giành lại chức vô địch thế giới ở hạng cân 125-135 pound.

Rodtang Jitmuangnon sẽ trở lại thi đấu ở ONE Championship

Trong một buổi livestream gần đây, chủ tịch của ONE Championship, Chatri Sityodtong đã chia sẻ về kế hoạch dành cho Rodtang. Ông Chatri Sityodtong hé lộ sẽ để Rodtang đối đầu với Asadula Imangazaliev, võ sĩ người Nga đang là nhà vô địch hạng ruồi của ONE.

Theo người đứng đầu ONE Championship, cuộc đối đầu giữa Rodtang và Asadula Imangazaliev đã được lên kế hoạch nhưng ông chưa tiết lộ thời điểm diễn ra trận đấu.

“Mọi người hãy chờ đợi và theo dõi. Trận đấu này chắc chắn sẽ diễn ra, 100%. Asadula Imangazaliev hiện là nhà vô địch. Rodtang muốn giành lại đai vô địch, cậu ấy muốn lấy lại danh dự. Cả hai võ sĩ đều muốn đối đầu với nhau. Họ đều là những võ sĩ xuất sắc nhất”, ông Chatri Sityodtong khẳng định.

Chatri đánh giá Asadula là một đối thủ trẻ, cao và sở hữu lối đánh khác biệt. Tuy nhiên, ông cho rằng võ sĩ người Nga chưa từng phải đối mặt với một đối thủ có phong cách tấn công mạnh mẽ như Rodtang.

“Asadula còn trẻ, cao và có lối đánh khác thường, nhưng cậu ấy chưa từng đối đầu với một võ sĩ tấn công mạnh mẽ. Trận đấu này sẽ trở thành một sự kiện gây chấn động toàn cầu”, chủ tịch của ONE Championship tuyên bố.

Asadula Imangazaliev là võ sĩ người Nga đầu tiên trong lịch sử giành đai vô địch thế giới ONE ở môn Muay Thai

“Nhưng ai sẽ thắng thì tôi không biết. Liệu Tank (Rodtang) có thể trở lại? Liệu cậu ấy có thể có được sự kỷ luật như cách đây 10 năm? Cá nhân tôi nghĩ cậu ấy có thể”, Chatri Sityodtong nói thêm.

Asadula đã giành 9 chiến thắng liên tiếp tại ONE Championship, chưa thua trận này. Asadula có biệt danh “Ninja vùng Dagestan”, sinh ra và lớn lên tại Buynaksk, Dagestan. Anh hiện 23 tuổi, cao 1m80. Asadula bắt đầu tập Muay Thái từ năm 10 tuổi dưới sự định hướng của gia đình, đặc biệt là người cha luôn đề cao kỷ luật và thể thao. Sau khi thi đấu thành công ở đấu trường nghiệp dư, Imangazaliev chuyển lên chuyên nghiệp không lâu sau sinh nhật lần thứ 18.

Anh có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2021. Kể từ đó, Imangazaliev liên tục nghiền nát các đối thủ bằng lối đánh tấn công không ngừng nghỉ, kỹ thuật sắc bén, những đòn đánh khó đoán và tinh thần tập luyện bền bỉ. Hành trình của võ sĩ Dagestan cuối cùng đưa anh đến Thái Lan, quê hương tinh thần của Muay Thai, nơi kỹ năng của anh được nâng lên một tầm cao hoàn toàn mới. Tháng 3 năm nay, Asadula đánh bại võ sĩ Thái Lan Nong-O Hama và khiến tay đấm của chủ nhà phải nhập viện.

Tay đấm người Nga sau đó giành đai vô địch thế giới ONE Muay Thai hạng ruồi đang bỏ trống sau khi đánh bại Aslamjon “El Pantera” Ortikov (Uzbekistan) trong trận đấu chính tại The Inner Circle 20, diễn ra ngày 26/6 tại sân vận động Lumpinee ở Bangkok, Thái Lan.

Với chiến thắng này, Imangazaliev trở thành võ sĩ người Nga đầu tiên trong lịch sử giành đai vô địch thế giới ONE ở môn Muay Thai, đồng thời nâng thành tích toàn thắng trong sự nghiệp lên 13-0.

Trong khi đó, Rodtang thất bại trước cao thủ người Nhật Bản, Takeru Segawa ở sự kiện ONE Samurai 1 hồi tháng 4 năm nay. Người hâm mộ Thái Lan đang mong chờ võ sĩ có biệt danh “Người sắt” này trở lại.