Yamal chấn thương đầu gối, thổi bùng mâu thuẫn ĐT Tây Ban Nha & Barcelona

Yamal vắng mặt ở trận gặp CH Czech

Yamal chấn thương sau chiến thắng quan trọng của Barcelona

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) hôm thứ Hai xác nhận Lamine Yamal sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và CH Czech tại UEFA Nations League do chấn thương đầu gối.

Tiền đạo 19 tuổi gặp vấn đề ở đầu gối phải trong chiến thắng 2-1 của Barcelona trên sân Atletico Madrid tại La Liga hôm Chủ nhật.

Dù gặp chấn thương, Yamal vẫn thi đấu trọn vẹn 90 phút, góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalunya giành 3 điểm quan trọng. Chính anh là người kiến tạo để Fermin Lopez ghi bàn thắng quyết định, giúp Barcelona duy trì khoảng cách 3 điểm với Real Madrid và 5 điểm với Atletico.

Theo thông báo từ RFEF, Yamal sẽ ở lại Barcelona để tiến hành điều trị trong những ngày tới. Mục tiêu là giúp cầu thủ chạy cánh này kịp hồi phục và hội quân cùng đội tuyển Tây Ban Nha trước cuộc đối đầu tuyển Anh tại Madrid (2h45, 16/11).

Ngoài Yamal, đội tuyển Tây Ban Nha cũng không có sự phục vụ của tiền đạo Mikel Oyarzabal trong chuyến làm khách trên sân CH Czech. Chân sút thuộc biên chế Real Sociedad đang hồi phục sau khi mắc cúm. Tuy nhiên, RFEF kỳ vọng cả hai cầu thủ đều có thể trở lại trong trận gặp tuyển Anh.

Yamal dính chấn thương ở trận gặp Atletico

Lịch thi đấu dày đặc và mâu thuẫn giữa Barcelona với ĐT Tây Ban Nha

Chấn thương của Yamal một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về tình trạng quá tải của tài năng trẻ hàng đầu bóng đá Tây Ban Nha.

Kể từ đầu mùa giải, Yamal đã đá chính cả 20 trận cho Barcelona và đội tuyển quốc gia, ghi tới 17 bàn thắng và thực hiện 13 pha kiến tạo. Phong độ bùng nổ giúp cầu thủ 19 tuổi trở thành nhân tố không thể thay thế, nhưng đồng thời khiến nhiều ý kiến kêu gọi các HLV cần quản lý thời lượng thi đấu của anh hợp lý hơn.

Đáng chú ý, vấn đề thể lực của Yamal từng trở thành nguyên nhân gây bất đồng giữa Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha ở mùa giải trước.

Khi cầu thủ này liên tục gặp vấn đề ở vùng háng, HLV Hansi Flick đã công khai chỉ trích người đồng nghiệp Luis de la Fuente vì cho rằng chiến lược gia của đội tuyển quốc gia "không chăm sóc tốt" cho Yamal vào tháng 9 năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, RFEF cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc Barcelona thiếu trao đổi thông tin khi Yamal rút lui khỏi đợt tập trung đội tuyển quốc gia hồi tháng 11.

Những bất đồng trong quá khứ khiến tình trạng chấn thương mới nhất của Yamal càng nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Dù mới 19 tuổi, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đã sở hữu kinh nghiệm thi đấu đáng kinh ngạc. Ra mắt đội một Barcelona khi mới 15 tuổi, Yamal đã có 167 lần ra sân cho đội bóng xứ Catalunya, đồng thời tích lũy 37 trận khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

Khối lượng thi đấu lớn ở độ tuổi còn rất trẻ đặt ra bài toán không đơn giản cho cả Barcelona lẫn đội tuyển quốc gia trong việc bảo vệ thể trạng và sự nghiệp lâu dài của ngôi sao này.

Vắng Yamal sẽ là tổn thất đáng kể của ĐT Tây Ban Nha

Tây Ban Nha quyết giành ngôi đầu bảng trước đại chiến tuyển Anh

Trong khi Barcelona mong chờ Yamal sớm bình phục, đội tuyển Tây Ban Nha đang hướng đến mục tiêu kết thúc vòng bảng UEFA Nations League với vị trí dẫn đầu bảng A3.

Nhà đương kim vô địch thế giới đang thể hiện phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận đầu tiên, giành trọn 12 điểm.

Tây Ban Nha hiện hơn đội xếp thứ hai là tuyển Anh 3 điểm. Theo tính toán, chỉ cần đánh bại CH Czech và giành thêm một trận hòa trước tuyển Anh, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente sẽ chắc chắn kết thúc vòng bảng ở vị trí số một.

Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền tham dự vòng tứ kết diễn ra vào tháng 3 năm sau.