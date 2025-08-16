Thái Lan sẵn sàng xét nghiệm giới tính tại SEA Games 2025

Sau những lùm xùm liên quan đến giới tính ở các giải quyền Anh, bóng chuyền nữ quốc tế thời gian gần đây, vấn đề xét nghiệm giới tính của các vận động viên nữ được đặt ra với ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games lần thứ 33-2025 do Thái Lan đăng cai.

Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan Kongsak Yodmanee

Đề cập vấn đề này, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) Kongsak Yodmanee cho biết việc kiểm tra giới tính vận động viên phụ thuộc vào môn thể thao và quy định của liên đoàn thể thao tương ứng.

Mỗi môn thể thao có quy định riêng. Một số môn thể thao, chẳng hạn như thể thao đối kháng bị chi phối lớn bởi thể lực vận động viên, đòi hỏi phải kiểm tra thể lực. Một số môn khác không đặc biệt chú trọng đến vấn đề này, vì các yếu tố sinh lý không ảnh hưởng đáng kể đến việc thi đấu.

Đối với SEA Games vào tháng 12 tới mà Thái Lan là chủ nhà, SAT đã giao cho mỗi hiệp hội thể thao giám sát các quy định và kỹ thuật thi đấu. Việc này sẽ được thực hiện sau khi tham vấn với các liên đoàn thể thao liên quan, còn SAT đứng ra giám sát toàn bộ quá trình.

Thái Lan tuyên bố sẵn sàng kiểm tra giới tính vận động viên dự SEA Games 33 nếu cần thiết

"Nếu bất kỳ môn thể thao nào cần được kiểm tra, SAT yêu cầu việc kiểm tra phải được thực hiện theo đúng quy định và vận động viên không thể trốn tránh", Thống đốc SAT Kongsak Yodmanee nhấn mạnh.

Nếu chủ nhà Thái Lan áp dụng quy định kiểm tra giới tính vận động viên thì đây sẽ là kỳ SEA Games đầu tiên xuất hiện điều này.

SEA Games 33 diễn ra tại 3 địa phương tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20-12, quy tụ khoảng 12.000 người thuộc 11 đoàn thể thao trong Đông Nam Á. Ban tổ chức hạn cuối cho các đoàn đăng ký vận động viên là vào ngày 1-9.