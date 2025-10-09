Medvedev 3 lần mới hạ được tay vợt gốc Việt, bất ngờ nổi nóng tị nạnh với Nadal

🥇 Medvedev lần đầu hạ được tay vợt gốc Việt sau 3 lần đối mặt

Daniil Medvedev đã phải chờ đến lần thứ ba mới đánh bại được Learner Tien tại vòng 4 giải Thượng Hải Masters 2025, sau trận đấu căng thẳng kéo dài gần 3 tiếng. Tay vợt người Nga từng để thua đối thủ trẻ người Mỹ gốc Việt trong hai lần chạm trán trước đó, bao gồm cả thất bại tại Australian Open 2025.

Medvedev phải tới lần thứ 3 mới có thể thắng Tien

Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm khắc nghiệt từng khiến 7 tay vợt bỏ cuộc giữa chừng, Medvedev cũng suýt đầu hàng vì chuột rút ở set 2.

Tuy vậy, với bản lĩnh và ý chí thép, anh kiên cường thi đấu, tận dụng giao bóng hiệu quả để giành chiến thắng 7-6(6), 6-7(1), 6-4, qua đó có bước ngoặt quan trọng trong mùa giải. Sau trận, Medvedev khen ngợi Learner Tien là “tay vợt toàn diện và đáng kinh ngạc”, dự đoán tương lai tươi sáng cho tài năng 19 tuổi này.

😡 Hưng phấn quá đà, Medvedev “mắng” cả Nadal

Niềm vui chiến thắng không làm giảm bớt sự bức xúc của Medvedev. Ngay sau trận, anh công khai chỉ trích cách trọng tài áp dụng lỗi thời gian, cho rằng mình bị xử ép. Tay vợt người Nga so sánh với Rafael Nadal, người mà anh từng đối đầu 5 lần và khẳng định Nadal chưa bao giờ bị phạt trong các tình huống tương tự.

“Tôi đã chơi với Rafa năm lần, không lần nào anh ấy bị phạt vì chậm giao bóng. Vậy tại sao tôi phải nhận lỗi ngay lần đầu tiên ở đây?”, Medvedev gay gắt.

Phát biểu này nhanh chóng gây chú ý lớn, cho thấy tâm lý căng thẳng nhưng cũng phần nào thể hiện sự “hưng phấn quá đà” sau chiến thắng kịch tính trước đối thủ trẻ đầy tiềm năng. Đây cũng là tín hiệu cho thấy Medvedev đang trở lại với sự máu lửa quen thuộc sau chuỗi phong độ phập phù.

Tại vòng tứ kết Thượng Hải, Medvedev sẽ chạm trán với Alex De Minaur, hạt giống số 7, người Úc vào chiều mau 10/10.