Tay vợt 3 lần "xưng vương" vẫn suốt đời “làm cái bóng” của Federer

Chủ Nhật, ngày 19/04/2020 00:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) 3 lần vô địch Grand Slam trong thời đại của "Big Three" nhưng tay vợt này không bao giờ thoát khỏi cái bóng của Roger Federer.

Stan Wawrinka là một trong số ít những tay vợt giành được Grand Slam trong thời đại thống trị của nhóm "Big Three" (Federer, Nadal, Djokovic). Không chỉ một lần "xưng vương" mà "Stan The Man" đã đánh bại Djokovic (2 lần), hạ Nadal (1 lần) để giành được tới 3 Grand Slam (Australian 2014, Roland Garros 2015 và US Open 2016).

Federer là "cái bóng" quá lớn với sự nghiệp của Wawrinka. Thay vì tiêu cực, "Người thép" tiếp nhận đây là một điều tích cực

Dù đạt được những kết quả xuất sắc so với các tay vợt khác, tuy nhiên "Người thép" Wawrinka luôn chỉ là cái bóng trước tay vợt đồng hương Roger Federer.

Federer, 38 tuổi, chơi chuyên nghiệp vào năm 1998, trong khi Wawrinka, 35 tuổi, năm 2002 mới thi đấu đỉnh cao. Federer giành Grand Slam đầu tiên tại Wimbledon năm 2003, còn Wawrinka mãi 2006 mới có được danh hiệu ATP đầu tay.

Trong 26 lần đối đầu với Federer, Wawrinka thua tới 23, và nếu như không phải đụng độ người đồng hương khó chịu có lẽ số Grand Slam của "Người thép" không dừng lại ở con số 3. Wawrinka không ngại đối đầu với Nadal, Djokovic hay Murray, nhưng mỗi lần giáp mặt đàn anh người Thụy Sỹ, "Người thép" luôn thi đấu thất thế.

Nếu không có Federer, Wawrinka có cơ hội trở thành đối trọng xứng tầm với những Nadal, Djokovic và anh lúc ấy có thể được xem là huyền thoại tennis số 1 của Thụy Sỹ.

Sự nghiệp của Wawrinka kể từ năm 2002 đã luôn bị "phủ bóng" bởi người đồng hương, nên thay vì nhọc công suy nghĩ, "Người thép" hài lòng với điều này. "Ở trong cái bóng của Roger Federer, đó là một suy nghĩ tiêu cực và tôi quyết định phải nghĩ tích cực rằng điều này đã luôn giúp sự nghiệp của mình phát triển", Stan chia sẻ với trang Tennisworldusa.

Luôn suy nghĩ về việc đứng sau Federer là một điều tích cực, đã giúp Wawrinka cùng chính Federer giành HCV Olympic đôi nam 2008 và sau đó họ cùng nhau giúp Thụy Sỹ lên ngôi ở Davis Cup 2014.

