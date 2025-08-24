Nóng bảng xếp hạng La Liga: Barca thoát hiểm thành công, độc chiếm ngôi đầu

Atletico Madrid tiếp tục "ngụp lặn"

Vòng 2 của La Liga được bắt đầu bằng trận đá sớm giữa Real Betis và Alaves. Thầy trò HLV Pellegrini đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà và giành chiến thắng với tỉ số 1-0. 3 điểm quý giá này giúp Real Betis tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Họ có cơ hội giữ được vị trí này cho tới tận rạng sáng ngày 24/8 bởi không có đội bóng nào trong 2 cặp đấu tiếp theo có thể đe dọa được Real Betis.

Atletico Madrid vẫn chưa tìm được chiến thắng tại La Liga

Mallorca và Celta Vigo để thua trong ngày ra quân nên cuộc đụng độ ở vòng 2 mang nhiều ý nghĩa. Cả hai đội đều tìm được mảnh lưới đối phương nhưng cuối cùng vẫn phải chia điểm trong trận cầu có 2 bàn thắng.

Tương tự như vậy, Atletico Madrid vẫn chưa tìm được chiến thắng đầu tay tại La Liga 2025/26. Họ được đá trên sân nhà và có bàn mở tỉ số từ khá sớm. Tuy nhiên, Elche vẫn biết cách khiến Simeone cùng các học trò không có được trọn vẹn niềm vui. Trận đấu này cũng kết thúc với tỉ số 1-1 và Atletico Madrid xếp vị trí thứ 14/20.

Barcelona thoát hiểm để giữ ngôi đầu

Barcelona thi đấu muộn nhất trong ngày thứ bảy (theo giờ Tây Ban Nha) và thầy trò Hansi Flick đã có chuyến làm khách cực kỳ khó khăn. Levante đã chọn lối chơi quá hợp lý trước sự vượt trội của đội bóng tới từ xứ Catalunya.

Mặc dù cầm bóng rất nhiều nhưng Barcelona không chọc thủng lưới đối thủ trong hiệp một. Thậm chí, họ còn nhận 2 bàn thua. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Barcelona có liền 3 bàn thắng trong hiệp hai qua đó thắng ngược với tỉ số 3-2.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Hansi Flick đoạt lại ngôi đầu bảng từ tay Real Betis. Đội bóng xứ Catalunya giành trọn 6 điểm sau 2 vòng đấu với hiệu số là +4. Tuy nhiên, Barcelona vẫn có nguy cơ mất ngôi đầu bởi vẫn còn 7 đội thắng ở vòng 1 chưa thi đấu trong đó có Real Madrid.

Thầy trò HLV Xabi Alonso chỉ thắng 1-0 trong ngày ra quân nhưng nếu họ "đè bẹp" tân binh Real Oviedo ở vòng 2, Real Madrid hoàn toàn có thể dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng La Liga tính tới 5h ngày 24/8