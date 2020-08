Sửng sốt nữ đô vật WWE suýt bị bắt cóc, may mắn thoát hiểm phút chót

Thứ Hai, ngày 17/08/2020 13:01 PM (GMT+7)

(Tin thể thao) Một vụ bắt cóc đã suýt diễn ra với nữ đô vật WWE Sonya Deville nhưng cô kịp thoát.

Một vụ bắt giữ xảy ra tại bang Florida, Mỹ mới đây đã gây rúng động với các fan WWE. Một người đàn ông tên Philip A. Thomas đã bị bắt giữ vào sáng Chủ nhật vừa qua trong lúc đang định bắt cóc một chủ nhà mà theo cảnh sát, Thomas đã rình rập theo dõi trên mạng xã hội trong vài năm, dù chưa từng gặp.

Nghi phạm Philip A. Thomas bị bắt giữ vì hành vi bắt cóc

Mặc dù thông cáo của cảnh sát hạt Hillsborough không nói ra, nhưng báo giới cho biết ngôi nhà mà nghi phạm đột nhập vào được sở hữu bởi cô Daria Berenato, 26 tuổi, được biết đến với nghệ danh Sonya Deville và là một nữ đô vật có tiếng của công ty đô vật WWE. Đáng sợ hơn nữa là Thomas bị bắt khi đã lọt vào được trong nhà.

Báo giới địa phương cho biết nghi phạm đã theo dõi và lên kế hoạch bắt cóc chủ nhà từ 8 tháng trước. Theo các điều tra viên, Thomas đã đỗ xe ở một nơi gần đó trước khi đi bộ tới nhà của Deville vào lúc nửa đêm. Tên này đã lọt vào được trong nhà khi leo qua một hành lang và đứng rình chờ chủ nhà đi ngủ.

Vào khoảng 2h43 sáng, khi chủ nhà đã tắt đèn đi ngủ, Thomas bắt đầu đột nhập qua một cửa kính nhưng bị chuông báo động réo. Chủ nhà đã phát hiện ra Thomas qua cửa sổ và lập tức rời khỏi nhà cùng một vị khách trên một chiếc xe, và gọi cảnh sát. Khi cảnh sát ập tới hiện trường, Thomas vẫn đang ở trong nhà chưa kịp tẩu thoát.

Cảnh sát khi bắt Thomas đã tìm thấy y mang trong người một con dao, một dây cáp nhựa, băng keo, một cái chùy nhỏ và một số công cụ lặt vặt khác. Thomas thừa nhận hành vi định bắt cóc chủ nhà của mình và hiện đang bị giam giữ mà không có tiền bảo lãnh.

Nữ đô vật WWE Sonya Deville

Các điều tra viên tiết lộ cho báo giới địa phương rằng ý đồ bắt cóc của Thomas dường như là nhằm vào Sonya Deville chứ không ai khác. Y có một tài khoản Twitter với nội dung toàn về các hoạt động mới nhất của nữ đô vật này, cũng như những bình luận bảo vệ cô trước những lời chỉ trích. Tuy nhiên y gần đây đã xin tư vấn với một nhà tâm lý học vì bị trầm cảm.

Hiện Sonya Deville chưa trực tiếp lên tiếng nhưng cô đã được xác nhận an toàn bởi đô vật đồng nghiệp Titus O'Neil. Dư luận cho rằng cô rất may mắn khi đã thiết lập hệ thống an ninh, nhưng đồng thời bày tỏ sự lo ngại bởi bang Florida luôn công khai thông tin về tên thật và địa chỉ nhà của người nổi tiếng dẫn đến nhiều vụ đột nhập, cướp tài sản.

