Sinner dương tính cả 2 lần thử doping, vẫn không bị cấm thi đấu vì lý do kỳ quặc

Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner đã bị phát hiện dương tính với chất kích thích Clostebol và qua đó thất bại trong 2 lần thử doping, tuy nhiên Sinner sẽ không bị cấm thi đấu sau khi đã cung cấp lý do được cho là khiến anh dương tính với chất cấm trong cuộc điều trần với ủy ban điều tra độc lập.

`

Jannik Sinner bị trừ điểm và phạt tiền nhưng không bị cấm thi đấu dù 2 lần dương tính với chất cấm

Tổ chức Liêm chính quần vợt Quốc tế (ITI) công bố trong ngày thứ Ba rằng Sinner đã thử doping không thành công tại Indian Wells hồi tháng 3 trước khi bị phát hiện dương tính lần hai sau đó 8 ngày. Sinner đã bị tạm thời đình chỉ thi đấu cả 2 lần nhưng rồi đều khiếu nại thành công để tạm hoãn bản án, nhờ đó Sinner tiếp tục thi đấu trong lúc ủy ban thu thập thêm bằng chứng.

Với lần phạt này, ITI công bố Sinner sẽ bị trừ 400 điểm trên bảng xếp hạng ATP và phạt 250.000 USD. Dù vậy Sinner vẫn được thi đấu và do đó tuần sau anh sẽ góp mặt tại US Open. Lý do là bởi Sinner đã cung cấp một lý do “hoàn hảo” khi được ITI chấp nhận.

Theo đó Sinner giải trình rằng trước khi dự Indian Wells, tay vợt người Ý đã không đề phòng về trường hợp của HLV thể lực Umberto Ferrara. HLV này được cho là đã mang theo một bình xịt có chứa chất Clostebol và trong lúc indian Wells diễn ra, chuyên viên trị liệu riêng của Sinner là Giacomo Naldi đã bị chảy máu nhẹ ở ngón tay và đã được Ferrara đề nghị nên dùng bình xịt để chữa vết thương.

Bình xịt đó xem ra là nguyên nhân chính của sự việc nên Sinner được thoát tội, mặc dù lý do đó nghe khá lạ tai, nhất là việc chữa trị một vết thương hở của người này lại ảnh hưởng đến cơ thể của người khác. Chất Clostebol đã luôn bị cấm sử dung từ trước tới nay và VĐV trượt tuyết Therese Johaug đã từng bị cấm thi đấu 1 năm rưỡi vì dương tính với chất này dù lý giải rằng cô dính vào chất này do dùng nó để chữa nẻ môi.

Cuối năm 2023 một tay vợt người Italia khác là Stefano Battaglino đã bị cấm 4 năm vì dương tính với Clostebol

Sự việc này đang tạo ra phản ứng gay gắt trên mạng xã hội và ngay cả một số tay vợt đã công khai bày tỏ sự bất bình. Không chỉ lý do Sinner đưa ra được chấp nhận dù nghe không thuyết phục, người ta giờ biết Sinner đã 2 lần dương tính với chất kích thích nhưng sự việc được giấu kín ở thời điểm đó và phải tới bây giờ mới công bố. Chưa hết, vào tháng 11/2023 Stefano Battaglino cũng dương tính với Clostebol và đã bị cấm 4 năm, bản án rất nặng so với đồng hương Sinner.

Nick Kyrgios không mất thì giờ để bày tỏ sự bất bình, anh viết trên Twitter: “Nực cười thật, dù là vô tình hay cố ý thì 2 lần dương tính có nghĩa phải bị cấm ít nhất cũng phải 2 năm. Cậu ta dùng chất kích thích, khỏi cần cãi hay đưa ra lý do giải thích với tôi”. Trong khi đó Denis Shapovalov thì mỉa mai: “Luật lệ cho mỗi tay vợt không giống nhau đâu”.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]