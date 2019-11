Siêu VĐV SEA Games vàng đeo trĩu cổ: Ánh Viên đã có bao nhiêu Vàng?

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 00:12 AM (GMT+7)

(Tin SEA Games) Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tiếp tục là nỗi kinh hoàng tại SEA Games 2019 dù đã "trĩu cổ" huy chương vàng khi chưa đầy 21 tuổi.

Nguyễn Thị Ánh Viên là một trong những hiện tượng hiếm có của làng thể thao Việt Nam. Kình ngư sinh năm 1996 nổi lên từ rất sớm và tham dự SEA Games khi mới chỉ 15 tuổi. Sau 4 kỳ đại hội, kình ngư này đã có tới 19 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, phá rất nhiều kỷ lục đại hội.

Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn là niềm hy vọng vàng của bơi lội Việt Nam tại SEA Games 2019.

Nữ VĐV quê Cần Thơ trình làng Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á vào năm 2011 và giành 2 HCB ở nội dung 100m ngửa và 400m hỗn hợp. Nhận thấy khả năng phát triển của Ánh Viên, ngành Thể thao quyết định đầu tư trọng điểm và đưa nữ VĐV này sang Mỹ du học.

Hai năm sau, Ánh Viên có những tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 2013. Cô đổi màu huy chương thành công (HCV) ở nội dung 400m hỗn hợp, đồng thời giành thêm 2 HCV các nội dung 200m hỗn hợp và 200m ngửa. Cùng với đó là 2 HCB ở 400m tự do và 100m ngửa.

Kỳ SEA Games 2015, Ánh Viên rực sáng với 8 HCV. Các HCV gồm 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 200m bướm, 200m hỗn hợp, 200m ngửa, 400m hỗn hợp và 200m ếch. Cùng với đó, cô còn giành thêm HCB 100m tự do và HCĐ 50m ngửa.

Tại SEA Games 2017 đang diễn ra tại Malaysia, Ánh Viên san bằng kỷ lục 8 HCV ở các nội dung 200m tự do, 400m tự do, 800m tự do, 50m ngửa, 100m ngửa, 200m ngửa, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp. Ngoài ra, nữ kình ngư còn giành 2 HCB ở 100m tự do và 200m ếch.

Nếu không có gì thay đổi, Ánh Viên sẽ có lần thứ 5 liên tiếp tham dự SEA Games khi mới chỉ 23 tuổi. Sau khi không thành công tại ASIAD 2018, kình ngư đang nhận phải rất nhiều áp lực. Tuy nhiên, đấu trường khu vực dẫu sao vẫn dễ thở hơn đấu trường châu lục.

Nếu tiếp tục có phong độ cao như tại hai kỳ SEA Games trước đó, Ánh Viên có lẽ phải vừa đeo vừa xách mới có thể khoe hết những tấm huy chương đã đạt được tại Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á.

