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Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Man City: Bắt nạt "ông kẹ" (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester City

(Vòng 10 Ngoại hạng Anh) Man City đã nhận thất bại toàn diện khi hành quân đến sân của Nottingham Forest.

   

Nottingham Forest đã khiến Man City hoàn toàn choáng váng trong hiệp một. Họ có nhiều thời điểm ép sân đoàn quân HLV Maresca và sớm có được 2 bàn thắng.

 Phút thứ 6, Gvardiol mất bóng rất nguy hiểm ở sân nhà. Cunha là người cướp được, sau đó anh đi bóng và dứt điểm cực kì tự tin, mở tỷ số cho Nottingham Forest.

Nottingham Forest thi đấu rất hay trong hiệp 1

Nottingham Forest thi đấu rất hay trong hiệp 1

Đến phút 18, bàn nhân đôi cách biệt đến với Nottingham Forest. Delap độc diễn từ giữa sân, sau đó sút quyết đoán vào góc khó. 

Phải bước sang hiệp hai, Man City mới tìm được bàn rút ngắn cách biệt. Phút 52, tình huống đưa bóng vào của Doku bị hậu vệ đối phương chặn lại, nhưng bóng bật ra và Cherki kịp băng đến sút tung lưới Nottingham Forest.

Cherki không cứu nổi Man City

Cherki không cứu nổi Man City

Bàn thắng đó không hề làm Nottingham Forest chùn bước. Họ bình tĩnh thi đấu, rình rập chờ thời cơ phản đòn. Thành quả lại đến với họ ở phút 73. Delap thoát pressing hay, qua đó tạo thời cơ để Nottingham Forest phản công. Gibbs-White sau đấy kiến tạo để Delap sút chéo góc quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-1 cho Nottingham Forest.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, Nottingham Forest chơi vô cùng an toàn. Họ không cho Man City ghi thêm bàn, từ đấy giành chiến thắng chung cuộc 3-1 ngoạn mục. 

Tỷ số chung cuộc: Nottingham Forest 3-1 Man City (H1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo):

Nottingham Forest: Cunha 6', Delap 18' (Schlager), 73' (Gibbs-White)

Man City: Cherki 52'

Đội hình xuất phát: 

Nottingham Forest: Sels, Murillo, Milenkovic, Jair Cunha, Neco Williams, Munoz, Yates, Schlager, Gibbs-White, McAtee, Delap

Man City: Donnarumma, Gvardiol, Dias, Guehi, Khusanov, Enzo Fernandez, Elliot Anderson, Ndiaye, Doku, Haaland, Cherki

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/ket-qua-bong-da-nottingham-forest-man-city-...

-08/11/2026 01:30 AM (GMT+7)
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