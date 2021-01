Sao thể thao Mỹ phản ứng ra sao trước vụ bạo loạn tại điện Capital?

Thứ Năm, ngày 07/01/2021 10:18 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Các VĐV thể thao của Mỹ đã có những động thái gì trước những diễn biến cực nóng xảy ra tại điện Capital mới đây khi đám đông ủng hộ Tổng thống D.Trump xông vào tòa nhà quốc hội hôm 6/1 (theo giờ Mỹ)?

Sự kiện những người biểu tình xông vào điện Capital tại thủ đô Washingtopn D.C hòng trì hoãn việc Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử hồi cuối tháng 11 của đương kim Tổng thống Donald Trump đang làm rung chuyển cả xứ “cờ hoa”. Tất cả người dân Mỹ đều quan tâm đến diễn biến và kết quả của vụ việc này và những ngôi sao thể thao không phải là ngoại lệ.

Các cầu thủ Miami Heat và Boston Celtics quỳ gối hát quốc ca để biểu thị thái độ

Rất nhiều CLB bóng rổ đang thi đấu tại NBA đã có lời nói và hành động để biểu thị thái độ về vụ việc kể trên. Các cầu thủ Miami Heat và Boston Celtics khoác vai nhau, quỳ một gối và hát quốc ca Mỹ. Các cầu thủ Milwaukee Bucks và Detrois Pistons giữ bóng mà không tấn công trong lượt cầm bóng đầu tiên (24 giây) của mình.

Trong khi đó, HLV Stan Van Gundy của New Orleans Pelicans đã gọi “Đây là ngày đáng xấu hổ và tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ”. “Bạn phải cảm thấy hổ thẹn nếu như bạn là người Mỹ bởi hành động xông vào điện Captial ngày hôm nay. Thật sự đáng xấu hổ cho đất nước này”.

HLV Stan Van Gundy của New Orleans Pelicans đã gọi “Đây là ngày đáng xấu hổ" của nước Mỹ

Trung phong Kevin Love của Cleverland Cavaliers đã đồng quan điểm “Thật đáng xấu hổ! Một sự ô nhục tuyệt đối đã diễn ra tại điện Capital. Đây là một ví dụ quá rõ ràng về việc thiếu công bằng trong cách thực thi pháp luật”.

Duane Brown, tiền vệ tấn công của CLB bóng bầu dục Seattle Seahawks cho rằng đây là một sự việc tất yếu bởi “sự bạo động đã âm ỉ diễn ra trong một thời gian dài”. Bên cạnh đó, cầu thủ này cũng gửi lời bình an tới mọi người. “Tôi hy vọng tất cả những người tham dự vụ việc đáng tiếc trên được bình an. Mọi việc đã đi quá xa so với những gì người ta tưởng tượng”.

Cựu tiền vệ tấn công của CLB bóng bầu dục Miami Dolphins Jermon Bushrod gay gắt với sự việc này

Trong khi đó, cựu tiền vệ tấn công của CLB bóng bầu dục Miami Dolphins Jermon Bushrod lại gay gắt hơn rất nhiều. “Tôi xin lỗi nhưng đâu có thể gọi chúng là “những người ủng hộ” hay “những người biểu tình” được? Họ là đám côn đồ, bạo lực... và tất cả những ngôn từ khác truyền thông đã nói về sự kiện không may này”.

Nguồn: http://danviet.vn/sao-the-thao-my-phan-ung-ra-sao-truoc-vu-bao-loan-tai-dien-capital-50202171101...Nguồn: http://danviet.vn/sao-the-thao-my-phan-ung-ra-sao-truoc-vu-bao-loan-tai-dien-capital-5020217110193826.htm