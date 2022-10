"Quái vật" thể hình châu Á khiến đối thủ Âu Mỹ phải nể, có lúc điệu đà nữ tính

Hwang Chul Soon, người được mệnh danh "Hulk Hàn Quốc", hay "Quái vật thể hình châu Á", đến với môn thể thao này chỉ vì bị coi thường về vóc dáng. Khi đó Chul Soon 19 tuổi, thời điểm đó anh có dáng người mảnh khảnh, cơ thể chỉ nặng 57 kg, bị nhiều người trêu đùa vì quá gầy Soon tới với thể hình. Sau hơn 12 năm tập luyện kiên trì, bền bỉ, Chul Soon đã có thân hình lực lưỡng như hiện tại cùng nhiều thành tích thi đấu và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ.

Chul Soon được mệnh danh "Quái vật thể hình châu Á"

Hwang Chul Soon sinh năm 1983 tại Seoul, bắt đầu sự nghiệp thi đấu vào năm 2009 tại U.S Musclemania và nhận được giải nhì hạng nhẹ, sau 3 năm tập luyện anh quay lại giải đấu và đã giành được ngôi vị quán quân hạng nặng.

Kể từ thời điểm đó, anh là đối thủ đáng gờm ở bất kỳ cuộc thi nào anh góp mặt và giành được rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ. Khác với hầu hết các vận động viên thể hình sử dụng steroid để tăng thêm trọng lượng cơ thể, tăng cơ bắp vượt trội và đốt cháy chất béo, Chul Soon nói không với loại thuốc khá nguy hiểm cho sức khỏe. Cơ bắp của Chul Soon hoàn toàn tự nhiên, nhờ tập luyện và chế độ ăn uống nghiêm ngặt.

Không chỉ có gương mặt nam tính và cơ bắp cuồn cuộn, Chul Soon còn có rất nhiều tài năng như nhảy hip hop và đóng phim. Anh hiện tại đang phát triển sự nghiệp ở Mỹ và có hàng triệu fan theo dõi trang cá nhân.

Trong quá khứ, Chul Soon từng khiến người hâm mộ "ngã ngửa" với khả năng biến hình từ nam thần cơ bắp hóa người đàn ông dễ thương, điệu đà như phụ nữ. Để dài tóc rồi tết, anh còn đánh phấn mỗi khi ra ngoài và thực hiện nhiều động tác mềm mại...Chul Soon thực sự làm hàng ngàn khán giả phải ngỡ ngàng.

Những hình ảnh nữ tính bất ngờ của Chul Soon

