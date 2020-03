Nữ võ sĩ MMA “đọc vị” thiên tài: Phản đòn “súng máy” knock-out cao thủ

Thứ Ba, ngày 24/03/2020 00:05 AM (GMT+7)

(Tin võ thuật) Bị áp đảo trong hiệp đầu, nữ võ sĩ Tiffany Teo đã thể hiện khả năng bắt bài đối thủ rất hay để “lật kèo” thắng knock-out.

Đấu trường MMA lớn nhất châu Á ONE Championship đã chứng kiến một màn “lật kèo” vô cùng đẳng cấp tại sự kiện võ thuật "ONE: King of The Jungle" diễn ra ở Singapore cuối tháng 2 vừa qua. Người làm nên chiến tích này là võ sĩ nước chủ nhà Tiffany Teo trước Ayaka Miura (Nhật Bản).

Miura (áo vàng) suýt chút khiến Teo bị knock-out bằng kỹ thuật judo bậc thầy

Tiffany Teo trải qua hiệp đầu rất khốn khổ. Với kỹ thuật judo thượng thừa, Miura sớm đưa trận đấu xuống sàn khiến Teo phải chống đỡ vô cùng vất vả để tránh bị hạ knock-out. “Thoát chết” sau hiệp 1, võ sĩ nước chủ nhà bắt bài hoàn toàn chiến thuật thi đấu của Ayaka Miura khiến võ sĩ người Nhật Bản không thể tung ra được bất kỳ cú vật chính xác nào trong hiệp 2.

Không chỉ khiến đối thủ không thể tung ra tuyệt kỹ sở trường, Teo còn có nhiều đòn đấm, đá chính xác vào thẳng mặt Miura khiến sức chiến đấu của đối thủ giảm đáng kể. Cuối hiệp 3, Tiffany Teo tạo nên khoảnh khắc thiên tài. Cô xuất sắc hóa giải đòn vật của Miura trước khi tung ra hàng loạt cú đấm để knock-out đối thủ.

Xuất sắc bắt bài đối thủ, Teo tung loạt đòn đấm "súng máy" để giành chiến thắng

Kết quả này giúp Teo có chiến thắng thứ 9 trong 10 trận đấu MMA chuyên nghiệp, qua đó giúp cô tiến gần hơn đến trận tái tranh đai vô địch thế giới hạng Straweight của ONE Chamionship. Đối thủ của Teo sẽ là Jingnan Xiong, nhà vô địch mà cô từng để thua trong trận tranh đai trước đó.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/nu-vo-si-mma-doc-vi-thien-tai-phan-don-sung-may-knock-out-cao-thu-c9a...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/nu-vo-si-mma-doc-vi-thien-tai-phan-don-sung-may-knock-out-cao-thu-c9a760814.html