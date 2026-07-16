Những sai lầm chiến thuật nào khiến ĐT Anh đổ vỡ trước Argentina?

Điều gì đã khiến ĐT Anh để Argentina lội ngược dòng?

Sau bàn mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55, ĐT Anh trông như đang tiến thẳng tới trận chung kết World Cup 2026.

Thế nhưng, ngay sau khi vượt lên dẫn trước, HLV Thomas Tuchel thay đổi hệ thống chiến thuật và từ đó mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Cuối cùng, Tam sư để thua ngược Argentina với tỷ số 1-2.

Trong hiệp 1, Anh đã khiến Argentina gặp nhiều khó khăn bằng lối chơi pressing mạnh mẽ. Ảnh: AP.

Khi Anthony Gordon ghi bàn, ĐT Anh hoàn toàn kiểm soát thế trận. Họ pressing hiệu quả, khiến Argentina gặp rất nhiều khó khăn, buộc đối thủ phải lùi sâu và liên tục thắng trong những pha tranh chấp tay đôi.

Đó lẽ ra là thời điểm để ĐT Anh quản lý trận đấu một cách hợp lý nhằm bảo toàn lợi thế, hoặc mạnh dạn dồn lên tìm bàn thắng thứ hai để kết liễu đối thủ. Họ đang dẫn bàn, sở hữu những cầu thủ đủ khả năng làm điều đó và vào thời điểm ấy còn là đội có nhiều khả năng ghi bàn hơn.

Thế nhưng, kể từ phút 56, ĐT Anh gần như từ bỏ quyền kiểm soát bóng. Tỷ lệ cầm bóng của họ chỉ còn 12% trong khoảng thời gian từ phút 56 đến phút 92 – thời điểm Argentina ghi bàn quyết định – khi đội bóng Nam Mỹ liên tục dâng cao tấn công còn Anh dường như chủ động mời gọi sức ép từ đối thủ.

Điều gì đến trước? Chiến thuật phòng ngự của HLV Thomas Tuchel hay sự dâng cao tấn công của Argentina? Bất chấp những lời giải thích của HLV người Đức, có vẻ nguyên nhân xuất phát từ chính các điều chỉnh của ông. HLV Thomas Tuchel mắc đúng những sai lầm mà người tiền nhiệm Gareth Southgate từng bị chỉ trích trong các trận cầu lớn: quá thận trọng. Ông cho rằng các học trò thi đấu thụ động, nhưng chính những sự thay đổi của ông đã khiến đội bóng trở nên như vậy.

Trước đó, HLV Thomas Tuchel từng được ca ngợi khi chuyển sang sơ đồ năm hậu vệ để bảo toàn chiến thắng trước Mexico ở vòng 1/8. Tuy nhiên, hoàn cảnh hai trận đấu hoàn toàn khác nhau. Khi gặp Mexico, ĐT Anh chỉ còn 10 người, trong khi đối thủ cũng không sở hữu những ngôi sao có khả năng tạo đột biến như Argentina. Anh có thể dễ dàng hóa giải những quả tạt thiếu hiệu quả của Mexico.

Sự thay đổi đầu tiên của HLV Thomas Tuchel ở phút 72 đã định hình cục diện trận đấu. Ông rút chính người ghi bàn Anthony Gordon ra nghỉ để đưa trung vệ Ezri Konsa vào sân.

Quyết định đó càng trao thêm quyền kiểm soát thế trận cho Argentina. ĐT Anh mất đi tốc độ phản công, mất luôn điểm thoát bóng và ngày càng lùi sâu về phần sân nhà. Lionel Messi, như tất cả đều biết, luôn đủ tinh quái để xuyên thủng bất kỳ hàng phòng ngự nào nếu được trao đủ không gian. Và ĐT Anh đã tạo điều kiện cho anh làm điều đó bằng việc chủ động lùi thấp. Đúng là Argentina cũng gia tăng sức ép, nhưng không có ai thực sự ngăn cản họ.

Đến phút 82, HLV Thomas Tuchel càng trở nên tiêu cực hơn khi tung thêm hai hậu vệ vào sân, gần như chuyển sang hệ thống sáu hậu vệ nhằm bịt kín mọi khoảng trống. Thế nhưng, thay vì vá lỗ hổng, ông lại vô tình tạo ra thêm nhiều khoảng trống khác.

Lúc đó, ĐT Anh vẫn đang dẫn bàn và HLV Thomas Tuchel có thể lập luận rằng chiến thuật của mình vẫn phát huy hiệu quả. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Sức ép từ Argentina ngày càng trở nên nghẹt thở và điều đó ai cũng có thể nhận ra.

Jordan Pickford đã phải cứu thua bằng một pha cản phá xuất sắc. Alexis Mac Allister còn đưa bóng dội cột dọc trong một tình huống đáng lẽ phải ghi bàn. Điều đáng lo đối với HLV Thomas Tuchel là dù tăng cường rất nhiều hậu vệ, hàng thủ của Anh vẫn liên tục để đối phương tạo ra cơ hội nguy hiểm.

Anthony Gordon ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Anh ở phút 55. Ảnh: AP.

Ở bàn gỡ hòa của Enzo Fernandez, các cầu thủ Anh đã áp sát quá chậm, tạo điều kiện để tiền vệ Argentina tung cú sút từ ngoài vòng cấm.

Một phần nguyên nhân là tuyến giữa của Anh bị lép vế về quân số. Jude Bellingham phải một mình quán xuyến quá nhiều không gian và khối lượng công việc.

Các hậu vệ vốn không có bản năng dâng cao áp sát như các tiền vệ, vì vậy Fernandez có đủ khoảng trống khi Messi chuyền bóng ngược trở lại cho anh.

Jude Bellingham có lao lên áp sát nhưng tất cả đã quá muộn. Có thể Jordan Pickford cũng đáng lẽ phải làm tốt hơn trước cú sút xa ấy, nhưng bàn gỡ hòa không chỉ đơn thuần là một bàn thắng. Nó còn khẳng định rằng thế trận đã hoàn toàn đổi chiều, trong khi HLV Thomas Tuchel đã khiến đội bóng của mình không còn bất kỳ vũ khí nào để đáp trả. Dù ông khẳng định Anh vẫn đá với sơ đồ 4-4-2, nhưng dường như HLV người Đức đã xem một trận đấu khác.

Chỉ bảy phút sau bàn gỡ hòa, Argentina ghi luôn bàn thắng quyết định.

Trong khoảng thời gian bảy phút ấy, HLV Thomas Tuchel hoàn toàn không có phản ứng nào. Ông đã sớm tung hết những quân bài phòng ngự, nhưng lại không kịp điều chỉnh khi nhận ra Argentina sẽ quyết tâm kết liễu trận đấu ngay trong 90 phút, bởi họ đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát thế trận.

HLV Thomas Tuchel không làm gì cả.

Bản thân bàn thắng thứ hai cũng là lời kết tội những điều chỉnh trước đó của ông. Dù trên sân lúc ấy có tới sáu hậu vệ, Messi vẫn thoải mái thực hiện quả tạt vào khu vực 5m50 khi cả Nico O'Reilly lẫn Djed Spence đều không thể ngăn cản anh bên cánh phải. Ở phía trong, Lautaro Martinez bật cao đánh đầu mà không chịu bất kỳ sự kèm cặp nào, trong khi bóng bay qua đầu John Stones.

Thật khó tin khi ĐT Anh có tới sáu hậu vệ trên sân, trong đó bốn người là trung vệ, nhưng vẫn bị đánh bại bởi một quả tạt đơn giản.

Điều đó cũng đồng nghĩa rằng, ngay cả khi kéo được trận đấu vào hiệp phụ, ĐT Anh cũng không còn ở trạng thái đủ tốt để giành chiến thắng.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Anh khi trận đấu khép lại. Ảnh: AP.

Chỉ vài giây sau khi Lautaro Martinez ghi bàn, HLV Thomas Tuchel mới bắt đầu phản ứng.

Nhưng cũng giống như việc ông thay người phòng ngự quá sớm, lần này những điều chỉnh mang tính tấn công lại đến quá muộn.

Đội hình ĐT Anh lúc đó đã mất hoàn toàn sự cân bằng. HLV Thomas Tuchel tung cả Marcus Rashford lẫn Ivan Toney vào sân – đây cũng là lần đầu tiên Toney được thi đấu và anh chỉ còn vài phút để tạo khác biệt. Thế nhưng lúc ấy, mọi cấu trúc chiến thuật, mọi tổ chức và mọi phương án triển khai bóng của ĐT Anh đều đã tan vỡ.

Ngược lại, Argentina vẫn trung thành với cách chơi của mình. Họ không lùi sâu như ĐT Anh mà tiếp tục gây sức ép liên tục. HLV Lionel Scaloni không hề hoảng loạn, không đánh mất sự bình tĩnh và cũng không tự tước đi đường phản công của đội nhà như HLV Thomas Tuchel đã làm.

Với ĐT Anh, mọi thứ kết thúc trong sự hỗn loạn. Một khi bị dẫn ngược, họ không còn tạo ra cảm giác có thể ghi bàn thêm lần nào nữa.

Điều khiến thất bại này càng trở nên cay đắng là ĐT Anh sở hữu một bộ khung giàu chất lượng và kinh nghiệm với Jordan Pickford, John Stones, Declan Rice, Jude Bellingham cùng Harry Kane – những cầu thủ đủ khả năng đưa đội tuyển vào các trận chung kết lớn.

Có lẽ họ còn giàu kinh nghiệm hơn chính HLV Thomas Tuchel ở những thời khắc như thế.

Nhưng chiến lược gia người Đức đã quyết định can thiệp quá nhiều, lựa chọn sự thận trọng thay vì lòng dũng cảm đúng vào thời điểm trận bán kết hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Và vì thế, ông buộc phải chấp nhận mọi sự chỉ trích.

Được Liên đoàn bóng đá Anh mời về với kỳ vọng sẽ là người giúp đội tuyển "kết thúc công việc", nhưng cuối cùng, chính những toan tính chiến thuật của HLV Thomas Tuchel đã khép lại giấc mơ World Cup 2026 của Tam sư.