Nữ đô vật được khen xinh như "thần tiên tỷ tỷ", vô địch sới vật Cổ Loa

Hội vật Cổ Loa sôi động khi góp mặt nhiều ngôi sao

Hội vật truyền thống, nét văn hóa độc đáo của Việt Nam, không chỉ là nơi các đô vật tranh tài mà còn là dịp để tôn vinh những giá trị tinh thần và sức mạnh thể chất của con người. Năm nay, tại hội vật làng Cổ Loa, Đông Anh, có ngôi sao mới nổi lên, thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đó là Thu An, cô gái xinh đẹp, nhưng rất mạnh mẽ trên sới vật.

Ngay từ khi xuất hiện ở sới vật Cổ Loa, Thu An đã hút mọi ánh nhìn của khán giả

Hàng năm, hội vật Cổ Loa luôn là sự kiện thể thao lớn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Năm nay, những nhân vật như Hiếu "Khổng lồ", Đào Hồng Sơn, Anh Thơ... cũng có mặt, đóng góp không nhỏ trong việc tạo dựng và phát triển hội vật truyền thống. Ngoài những ngôi sao quen thuộc kể trên, Thu An cũng tỏa sáng ở những trận đấu cô tham gia.

Tại hội vật Cổ Loa năm nay, Thu An, cô gái đến từ Hà Nam, thu hút sự chú ý của khán giả ngay từ lần đầu xuất hiện. Vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng của cô khác hẳn với phong cách thi đấu dũng mãnh, quyết tâm trên sới vật.

Thu An trở thành ngôi sao sới vật

Ở hạng 50kg nữ, Thu An thể hiện phong độ cao khi đánh bại các đối thủ ở bảng A để giành vé chung kết, so tài với Lương Thị Loan (Lâm Đồng). Trong khi nhiều người chỉ nhìn vào dáng vẻ nhẹ nhàng của cô, Thu An chứng minh rằng cô là một chiến binh thực thụ, với những kỹ thuật vật bài bản, khả năng di chuyển nhanh nhẹn và những đòn đánh quyết đoán.

Cô giành chiến thắng bằng một đòn vật ngoạn mục, khiến đối thủ ngã ra sàn, mang về chiến thắng xứng đáng. Những hình ảnh và video về trận đấu của cô nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ người hâm mộ.

Một tài khoản bình luận: "Cô ấy xinh đẹp như 'thần tiên tỷ tỷ', nhưng khi lên sới vật, cô ấy lại mạnh mẽ, nhanh nhẹn và đầy kỹ thuật".

Người khác cũng không giấu được sự ngưỡng mộ: "Dáng vẻ nhẹ nhàng, nhưng khả năng vật quá nhanh và khỏe, rất đáng kinh ngạc".

Phải tới khi Thu An bước lên sới vật nhận giải vô địch, người ta mới biết cô bị cận nhẹ. Cặp kính càng làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp, dịu hiền của nữ đô tới từ Hà Nam

Ý kiến tiếp theo viết: "Đây chính là ngôi sao của hội vật làng, nhân vật mà khán giả ở các làng quê hoặc những người xem mạng xã hội muốn thấy. Cô gái đẹp, nhưng mang trong mình tinh thần chiến binh".

Không chỉ chiến thắng trên sới vật, Thu An còn là một nhân tố góp phần làm sống lại hình ảnh của hội vật làng, đặc biệt là qua các nền tảng truyền thông xã hội. Những trận đấu của cô giúp môn vật truyền thống tiếp cận được với một lượng khán giả trẻ, những người chưa từng chú ý đến bộ môn này trước đó. Nhờ vào sự xuất hiện của những đô vật như Thu An, hình ảnh của hội vật làng ngày càng trở nên hiện đại và gần gũi hơn với công chúng.